TP Huế thí điểm đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại các trường phổ thông

Trường THCS Nguyễn Tri Phương và THPT chuyên Quốc Học - Huế thí điểm đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chính thức đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn từ năm học 2026–2027.

Hoạt động triển khai dạy học tiếng Trung Quốc trong năm học 2026–2027 được thực hiện cụ thể theo Kế hoạch số 5655/KH-SGDĐT ngày 7/9/2026 của Sở GD&ĐT TP Huế. Chương trình hợp tác hướng tới tăng cường gắn kết giữa giáo dục phổ thông với đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, phát triển đội ngũ cùng nguồn nhân lực cho TP Huế.

Theo ông Nguyễn Tân, việc triển khai dạy học tiếng Trung Quốc là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của thành phố.

ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết việc dạy học tiếng Trung Quốc là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh.

Trong năm học 2026–2027, chương trình được triển khai thí điểm tại 2 cơ sở giáo dục. Đó là Trường THCS Nguyễn Tri Phương, áp dụng cho học sinh khối lớp 6, tổ chức 2 lớp với tổng số 80 học sinh; Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tổ chức 2 lớp dành cho học sinh khối lớp 10 với 61 học sinh.

Việc đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy phổ thông được kỳ vọng sẽ giúp học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, đồng thời mở thêm định hướng học tập và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Ký kết hợp tác giữa Sở GD&ĐT TP Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Dịp này, Sở GD&ĐT TP Huế đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình và học liệu, kiểm tra đánh giá, kiến tập, thực tập cũng như kết nối dữ liệu dự báo nhu cầu nhân lực.

Trong lĩnh vực ngoại ngữ, hai bên ưu tiên phối hợp phát triển các chương trình tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và các ngoại ngữ khác phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.