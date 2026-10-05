Hà Nội cấm mượn danh ban phụ huynh để thu sai quy định

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 chiều 5/10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngay từ đầu năm học, Sở đã ban hành nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

Trong đó nêu rõ, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

"Tuyệt đối không được thu bất kỳ một khoản thu nào ngoài quy định. Không được thu gộp và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu không đúng quy định" - bà Hoa nhấn mạnh.

Bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thông tin tại buổi họp báo 5/10. Ảnh: B.L

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn các cơ quan, tổ chức và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định, gây bức xúc trong xã hội.

Đối với một số đơn vị bị phản ánh về công tác thu, chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi về các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị trong tháng 10.

Với công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, khi có những phản ánh liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn học đường, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố, đã ngay lập tức kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo theo tinh thần nghiêm khắc, nghiêm túc, công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Công tác kiểm tra, xác minh được thực hiện theo hai hướng: Địa phương chủ động kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền; đồng thời, các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo quyết định của UBND Thành phố cũng có trách nhiệm kiểm tra. Qua kiểm tra, các đoàn sẽ chỉ rõ những vi phạm, nếu có, hoặc những tồn tại cần khắc phục ngay, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Cụ thể, đối với xã Quảng Bị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi có phản ánh, Thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra đến làm việc. Các đoàn kiểm tra làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung làm rõ các nội dung được phản ánh.

Ngay khi có nội dung kiểm tra của các đoàn công tác thành phố, UBND xã Quảng Bị cũng đã có các báo cáo và triển khai biện pháp khắc phục, xử lý. Trong đó, xã đã dừng ngay đơn vị cung cấp thực phẩm được phản ánh; đồng thời gửi thực đơn lưu để phục vụ công tác kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND xã Quảng Bị sẽ có báo cáo và xem xét, đề xuất hướng xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.