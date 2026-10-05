Sinh viên rèn luyện kỹ năng tranh tụng trong phiên tòa giả định

Quang cảnh diễn ra vòng Chung kết Cuộc thi Phiên tòa giả định cấp Quốc gia - VMoot 2026

Ngày 5.10, tại Trường Đại học Luật TP.HCM, vòng Chung kết Cuộc thi Phiên tòa giả định cấp Quốc gia - VMoot 2026 diễn ra với sự tranh tài của hai đội The Mis 227 đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội và D.N.D đến từ Đại học Cần Thơ. Kết quả, The Mis 227 giành Giải Nhất, khép lại mùa giải thứ 10 của cuộc thi.

Tại vòng Chung kết, hai đội lần lượt đảm nhận vai trò nguyên đơn và bị đơn, tranh tụng trước Hội đồng Trọng tài giả định.

Vòng Chung kết được tổ chức theo hình thức một phiên tranh tụng giả định, mô phỏng quá trình giải quyết tranh chấp trong thực tiễn. Trong thời gian quy định, mỗi đội phải trình bày hệ thống lập luận, bảo vệ quan điểm pháp lý và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Hội đồng Trọng tài.

Sau phần trình bày của nguyên đơn và bị đơn là phần hỏi đáp chuyên sâu kéo dài từ 15-20 phút, tiếp đó là các lượt đối đáp và phản biện trực tiếp giữa hai bên. Cấu trúc này đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc hồ sơ vụ việc, xây dựng chiến lược tranh tụng, phân bổ thời gian hợp lý và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tranh luận.

Đại biểu và sinh viên tham dự chương trình

Qua từng lượt chất vấn, các luận điểm của hai đội được đặt trước những câu hỏi cụ thể về cơ sở pháp lý, cách tiếp cận vụ việc và lập luận bảo vệ quyền, lợi ích của bên mình. Đây cũng là phần thi thể hiện rõ khả năng ứng biến và kỹ năng tranh tụng của các thí sinh sau quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Kết quả chung cuộc, Giải Quán quân thuộc về The Mis 227 (Trường Đại học Luật Hà Nội), Giải Á quân thuộc về D.N.D (Đại học Cần Thơ).

Đội The Mis 227 (Trường Đại học Luật Hà Nội) đoạt Quán quân cuộc thi

Trong cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức còn trao giải Bài viết xuất sắc nhất cho đội DATONE (Trường Đại học Luật TP.HCM); giải Người biện hộ xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Mỹ Dung của đội D.N.D.

Các giải Đội thi Nỗ lực nhất, Đội thi Thân thiện nhất và Đội thi Được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Dawn Chasers (Đại học Duy Tân), TLT (Đại học Kinh tế Quốc dân) và Ánh Dương (Trường Đại học Thương mại).

Đội vô địch nhận 30 triệu đồng tiền mặt, học bổng tiếng Anh WESET trị giá 20 triệu đồng/suất, Cúp vô địch, Giấy khen và 2 suất thực tập tại Công ty Luật TNHH LMP. Giải Nhì nhận 20 triệu đồng cùng học bổng WESET trị giá 18 triệu đồng/suất.

Giải Bài viết xuất sắc nhất nhận 5 triệu đồng và học bổng WESET trị giá 16,5 triệu đồng; Người biện hộ xuất sắc nhất nhận 5 triệu đồng, học bổng WESET trị giá 13 triệu đồng và suất thực tập tại Công ty Luật TNHH Ngo & Partners. Ba giải Nỗ lực nhất, Thân thiện nhất và Được yêu thích nhất có trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng hai đội dự thi xuất sắc

VMoot do Trường Đại học Luật TP.HCM khởi xướng và tổ chức, bắt đầu từ năm 2017. Mùa đầu tiên có 52 đội thi đến từ 28 cơ sở đào tạo. Đến mùa giải năm nay, cuộc thi thu hút hơn 80 đội đại diện cho hơn 40 trường đại học, học viện đào tạo ngành Luật trên cả nước.

Qua 10 mùa giải, VMoot duy trì mô hình tranh tụng giả định bằng tiếng Việt, tạo điều kiện để sinh viên luật tiếp cận phương pháp tranh tụng, thực hành xây dựng hồ sơ và trình bày quan điểm pháp lý trước hội đồng chuyên môn.

Cùng ngày, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm VMoot; trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của cuộc thi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới của VMoot

Sau một thập kỷ, VMoot tiếp tục duy trì vai trò là một sân chơi thực hành nghề nghiệp dành cho sinh viên luật. Việc tổ chức cuộc thi theo mô hình phiên tranh tụng giả định giúp sinh viên có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, lập luận, phản biện và trình bày quan điểm pháp lý trước khi bước vào môi trường hành nghề.