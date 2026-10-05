Thanh Hóa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao 100 triệu đồng hỗ trợ Chiến dịch '500 ngày đêm'

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tham dự - Ảnh: Đức Hòe

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Tâm Thiện, Đại đức Thích Nguyên Phong; Đại đức Thích Nguyên Hiệp, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Từ, Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Hồi, Trưởng ban Từ thiện xã hội và Kinh tế - Tài chính Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện chính quyền có bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thượng tọa Thích Tâm Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Đức Hòe

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Chính nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đây cũng là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thân nhân các liệt sĩ.

Thượng tọa cho biết, Phật giáo luôn đề cao tinh thần từ bi, biết ơn và phụng sự. Bên cạnh các hoạt động hoằng pháp, an sinh xã hội, Ban Trị sự luôn tích cực tham gia các chương trình hướng đến gia đình chính sách, người có công và những hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

"Hưởng ứng Chiến dịch '500 ngày đêm', Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã vận động chư Tăng Ni trong tỉnh cùng tham gia, đóng góp số tiền 100 triệu đồng. Đây là sự hưởng ứng thiết thực của Phật giáo tỉnh, góp phần cùng các cơ quan chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.", Thượng tọa Trưởng ban Trị sự nói thêm.

Đại tá Phạm Ngọc Nhân trân trọng cảm ơn sự quan tâm của GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đối với Chiến dịch “500 ngày đêm” đang được thực hiện trên địa bàn - Ảnh: Đức Hòe

Phát biểu cảm ơn, Đại tá Phạm Ngọc Nhân trân trọng sự quan tâm của GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đối với Chiến dịch “500 ngày đêm” đang được thực hiện trên địa bàn. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động này thể hiện sự đóng góp thiết thực của Phật giáo tỉnh nhà đối với các hoạt động liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai.

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Đức Hòe

Liên quan đến hoạt động ý nghĩa này, trước đó, ngày 6-9, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND xã Thiết Ống, Quỹ Lá Xanh (chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.