'Mất mạng' giữa lúc làm bài kiểm tra, học sinh có phải 'ôm điểm 0'?

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT ban hành kèm Thông tư 22/2021, các trường có thể tổ chức kiểm tra định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra cũng như các yêu cầu kỹ thuật.

Đang làm bài mà máy tính gặp sự cố, học sinh được kiểm tra lại. Ảnh: Tường Vân

Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng các yêu cầu về xác thực, bảo mật và lưu trữ theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu nhà trường chuẩn bị phương án dự phòng trước khi tổ chức kiểm tra. Nếu xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh, trường phải tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố.

Việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi học sinh, đồng thời giữ tính khách quan, trung thực của kết quả kiểm tra.

Góp ý dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đề nghị Bộ ban hành khung tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu về thiết bị, băng thông, phần mềm, bảo mật, lưu trữ và sao lưu dữ liệu. Sở cũng đề nghị làm rõ thế nào là sự cố kỹ thuật, chẳng hạn mất điện diện rộng, mất kết nối mạng kéo dài hoặc lỗi phần mềm khiến bài làm bị mất.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cần quy định rõ thẩm quyền của hiệu trưởng trong việc quyết định cho học sinh làm lại bài hoặc chuyển sang hình thức kiểm tra trên giấy khi xảy ra sự cố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự thảo đã quy định các nguyên tắc về điều kiện tổ chức, giá trị pháp lý của bài kiểm tra điện tử và phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, tiêu chí cụ thể để xác định “sự cố kỹ thuật” và thẩm quyền quyết định hình thức xử lý chưa được định lượng trong dự thảo.

Bộ đề nghị giao hiệu trưởng quyết định cách thức xử lý khi xảy ra sự cố và sẽ cụ thể hóa nội dung này trong văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng thống nhất chủ trương tổ chức kiểm tra trên máy tính, song đề nghị quy định yêu cầu tối thiểu về hạ tầng và tiêu chí thẩm định phần mềm. Sở cho rằng việc áp dụng cần linh hoạt, không bắt buộc triển khai đại trà.

Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: HUST

Sở đồng thời đề nghị hướng dẫn cụ thể về bảo mật đề và dữ liệu, xử lý sự cố diện rộng, cũng như yêu cầu về ký số, xác thực và lưu trữ bài làm để bảo đảm giá trị pháp lý của kết quả kiểm tra.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo không yêu cầu các trường phải áp dụng hình thức kiểm tra trên máy tính đại trà. Điều kiện thực hiện được gắn với hướng dẫn của Bộ.

Các yêu cầu kỹ thuật như tiêu chí thẩm định phần mềm, ký số, xác thực, lưu trữ, bảo mật đề và bài làm sẽ được nghiên cứu, cụ thể hóa trong văn bản hướng dẫn thực hiện.

Việc cho phép kiểm tra định kỳ trên máy tính nhằm tạo thêm lựa chọn cho các trường trong đánh giá học sinh, nhưng việc triển khai chỉ thực hiện khi đáp ứng các điều kiện về hạ tầng, phần mềm và nhân lực.