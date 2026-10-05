Nhiều trường công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu và dạy thêm

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và Sở GD&ĐT thành phố về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu dịp đầu năm học, hoạt động dạy thêm, nhiều trường học cùng địa phương trên địa bàn thành phố đã công bố đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận các thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh, người dân.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Tân Sơn Nhì) công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến dạy thêm, học thêm không đúng quy định của giáo viên của trường theo số điện thoại 028.38425089.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Cát Lái (phường Cát Lái) cung cấp 4 số điện thoại để tiếp nhận những thông tin phản ánh có liên quan đến lạm thu, dạy thêm không đúng quy định gồm số điện thoại của bà Vũ Thị Minh Hiếu - Hiệu trưởng (0909730638) và số điện thoại của các phó hiệu trưởng 0906047021, 0907603712, 0399856456.

Trường Tiểu học Cần Thạnh (xã Cần Giờ) công khai 3 số điện thoại của hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng để tiếp nhận thông tin. Trong đó, số điện thoại của ông Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng là 0987886285, số của 2 phó hiệu trưởng nhà trường là 0393666143 và 0938272494.

Một cơ sở dạy thêm tại TP Hồ Chí Minh từng bị cơ quan chức năng xử lý.

Còn Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) cung cấp số điện thoại 0906172376; Trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ (phường An Hội Tây) công bố số điện thoại 028.36208632.

Khi tiếp nhận thông tin, trường sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý hoặc báo cơ quan có thẩm quyền để kiến nghị xử lý khi phát hiện vi phạm.

Phụ huynh hoặc người dân có thể gửi tin nhắn hoặc gửi thư điện tử cho nhà trường. Nội dung thông tin về những khoản thu có dấu hiệu lạm thu, vận động đóng góp hay vấn đề dạy thêm học thêm không đúng quy định.

UBND phường Bình Tân cũng công bố số điện thoại 028.34350888 để tiếp nhận các phản ánh có liên quan đến việc dạy thêm, lạm thu trong trường học. Người dân cũng có thể gửi phản ánh qua địa chỉ email nttvi.pbtan@tphcm.gov.vn hay gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp công dân của UBND phường.

Nhằm công khai, minh bạch các hoạt động giáo dục trong năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có trách nhiệm giải trình với người học, xã hội, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động trong trường về các nội dung thu liên quan đến dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu, chi.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các khoản thu của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý và công khai kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Công khai danh sách các cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm, tổ chức xử lý, yêu cầu hoàn trả các khoản thu sai quy định, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT còn đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải công khai số điện thoại tiếp nhận các phản ánh có liên quan đến lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Trường học nào để xảy ra lạm thu, thu không đúng quy định thì hiệu trưởng, người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp sẽ phải chịu trách nhiệm.