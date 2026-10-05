Trường Đại học Luật Hà Nội giành giải Nhất Phiên tòa giả định VMoot 2026

Ngày 5/10, Vòng Chung kết Cuộc thi Phiên tòa giả định - VMoot cấp Quốc gia năm 2026 và Lễ Kỷ niệm 10 năm do Trường ĐH Luật TP HCM tổ chức đã khép lại. Mùa giải thứ 10 thu hút hơn 80 đội từ hơn 40 trường ĐH, học viện, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng tranh tụng và kết nối sinh viên với thực tiễn nghề luật.

Đội The Mis 227 của Trường ĐH Luật Hà Nội và đội D.N.D của ĐH Cần Thơ bước vào trận tranh tài cuối cùng với vai trò nguyên đơn và bị đơn trước Hội đồng trọng tài giả định, gồm Luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Giám đốc phụ trách VIAC - Chi nhánh TP HCM; Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH YKVN; Luật sư Nguyễn Thị Thanh Trâm, Giám đốc, Luật sư Thành viên Công ty Luật TNHH TWLV.

Các đội phải trình bày hệ thống lập luận, bảo vệ quan điểm pháp lý và trả lời câu hỏi của Hội đồng trọng tài. Phần hỏi đáp chuyên sâu kéo dài 15-20 phút, sau đó là các lượt đối đáp và phản biện trực tiếp.

Hai đội thi trong trận tranh tài cuối cùng. Ảnh: Thu Uyên

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội The Mis 227 đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội; giải Nhì thuộc về đội D.N.D đến từ ĐH Cần Thơ.

Giải Bài viết xuất sắc nhất được trao cho đội DATONE của Trường ĐH Luật TP HCM. Giải Người biện hộ xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Mỹ Dung của đội D.N.D. Các giải Đội thi Nỗ lực nhất, Đội thi Thân thiện nhất và Đội thi Được yêu thích nhất lần lượt thuộc về các đội Dawn Chasers của ĐH Duy Tân, TLT của ĐH Kinh tế Quốc dân và Ánh Dương của Trường ĐH Thương mại.

Đội sinh viên đến từ Trường ĐH Luật Hà Nội vô định cuộc thi VMoot 2026. Ảnh: Thu Uyên

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội đến từ ĐH Cần Thơ. Ảnh: Thu Uyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, cho biết VMoot xuất phát từ mong muốn đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn hành nghề ngay từ giảng đường, trong môi trường tranh tụng bằng tiếng Việt và gắn với đời sống pháp lý Việt Nam.

Theo ông, qua mỗi mùa thi, các quy định pháp luật được đặt vào tình huống cụ thể, còn lập luận của thí sinh được thử thách bởi chứng cứ và những câu hỏi từ Hội đồng trọng tài. “Lập luận phải có căn cứ, và sự tự tin phải đi cùng thái độ trung thực, bởi phía sau mỗi hồ sơ pháp lý là quyền lợi, công việc, thậm chí cuộc đời của một con người” - TS Sơn nhấn mạnh.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM phát biểu. Ảnh: Thu Uyên

Từ góc độ đơn vị đồng hành chuyên môn, Luật sư Châu Việt Bắc đánh giá các đề thi VMoot ngày càng bám sát thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề pháp lý mà người hành nghề thực tế phải giải quyết. Ông cho rằng trong thời gian tới, cuộc thi có thể mở rộng các tình huống sang những tranh chấp phức tạp về M&A, xây dựng, tài chính và nhiều lĩnh vực thương mại mới, qua đó tăng kết nối giữa đào tạo tại trường và thực tiễn nghề nghiệp.

“VMoot như một ‘cây cầu’ nối giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp, nơi sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức đã học mà còn được thử sức với tư duy, chuẩn mực và áp lực của người hành nghề” - ông nói.

Luật sư Châu Việt Bắc. Ảnh: Thu Uyên

Khởi đầu năm 2017 với 52 đội từ 28 cơ sở đào tạo, VMoot từng bước mở rộng mạng lưới kết nối nhà trường, tổ chức trọng tài và hãng luật. Dịp này, Trường ĐH Luật TP HCM công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của cuộc thi, khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong giai đoạn 2017-2026.