Trung Quốc công bố kế hoạch cải tổ mạnh giáo dục đại học

Dự báo dân số trong độ tuổi đi học của Trung Quốc sẽ giảm từ 328 triệu người vào năm 2021 xuống còn khoảng 250 triệu người vào năm 2035

Theo hướng dẫn mới, các trường đại học phải xác định rõ vai trò riêng thay vì cùng theo đuổi mô hình đại học nghiên cứu tổng hợp.

Văn bản nêu rõ các trường đại học phải thích ứng với “xu hướng thay đổi trong dân số ở độ tuổi đi học”.

Văn bản kêu gọi các cơ sở giáo dục theo đuổi sự phát triển khác biệt, xây dựng các hình thức giáo dục đại học tích hợp hơn và tìm kiếm những cách thức mới để đào tạo phù hợp.

Các trường nghiên cứu hàng đầu sẽ tập trung phục vụ chiến lược quốc gia, trong khi các trường chuyên ngành và ứng dụng được khuyến khích gắn chặt hơn với nhu cầu của nền kinh tế.

Các trường đại học phải thích ứng với xu hướng thay đổi dân số trong độ tuổi đi học

Một yếu tố quan trọng trong cuộc cải cách là khuyến khích các trường đại học phát triển những thế mạnh riêng biệt, đồng thời giúp sinh viên phát huy tối đa năng khiếu cá nhân của mình.

“Trước đây, tất cả các cơ sở giáo dục đại học Trung Quốc đều cạnh tranh để trở thành những trường đại học nghiên cứu toàn diện hàng đầu với đầy đủ các ngành học. Tuy nhiên, không phải tất cả sinh viên đều xuất sắc về mặt học thuật, và mỗi người đều có những điểm mạnh khác nhau" - ông Fan Xiudi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục thuộc Đại học Tongji Thượng Hải, cho biết.

“Điều này đòi hỏi cơ cấu giáo dục phải thích ứng với những xu hướng thay đổi về nhu cầu nhân lực".

Giới chuyên gia nhận định khi dân số trong độ tuổi học đại học đạt đỉnh vào đầu thập niên 2030 và sau đó giảm dần, giáo dục đại học Trung Quốc sẽ chuyển từ mô hình tinh hoa sang phổ cập, tạo cơ hội để gần như mọi người đều có thể vào đại học.

Cải cách diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu đào tạo. Từ năm 2021 đến 2025, các trường đại học đã cắt giảm hoặc dừng hơn 12.000 ngành học, đồng thời mở hơn 10.000 ngành mới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot và khoa học dữ liệu.

Mục tiêu của Trung Quốc là xây dựng hệ thống giáo dục đại học đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo SCMP