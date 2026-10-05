Vận chuyển an toàn hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Hà Nội

Theo đó, Bộ tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay vận tải quân sự đến sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. Quá trình vận chuyển và bàn giao được triển khai đúng quy trình, bảo đảm trang trọng, an toàn, chặt chẽ và kịp thời.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đặt trong các hộp chuyên dụng, phủ Quốc kỳ.

Máy bay vận tải quân sự vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống.

Hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi bàn giao cho các đơn vị giám định ADN.

Các đại biểu dự buổi lễ bàn giao.

Các đại biểu dâng hương tại buổi lễ.

Bàn giao các mẫu hài cốt liệt sĩ cho lực lượng chức năng vận chuyển tới các đơn vị giám định ADN.

Đoàn công tác kiểm tra các mẫu hài cốt liệt sĩ được tiếp nhận tại Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Tại sân bay quân sự Gia Lâm, đoàn công tác do Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân chủ trì lễ bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Cùng dự có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9.