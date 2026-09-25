Cần Thơ đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển từ quản lý sang phục vụ

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà dân. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Trong quá trình thực hiện, Cần Thơ xác định không chạy theo thành tích trên giấy mà lấy sự hài lòng và trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Hành chính phục vụ dân

Theo Sở Nội vụ, kết quả các chỉ số được công bố năm 2025 (Bộ Nội vụ công bố tháng 5/2026) cho thấy, công tác cải cách hành chính của Cần Thơ đạt nhiều điểm sáng đáng ghi nhận, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức gay gắt và cả sự trì trệ.

Về mặt tích cực, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 90,05%, giúp Cần Thơ đứng thứ 17/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nằm trong nhóm các địa phương xếp loại xuất sắc. Cùng với đó, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 84,05%, vươn lên vị trí thứ 13/34 cả nước và xuất sắc đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả này khẳng định chất lượng phục vụ hành chính công tại các trung tâm “một cửa” đã có bước tiến rõ rệt.

Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các xã, phường trên địa bàn thành phố đều bố trí nguồn nhân lực, máy móc đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh thủ tục hành chính.

Nhiều xã, phường còn cử cán bộ hướng dẫn thủ tục tại trung tâm, tổ chức ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện để quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người cao tuổi, già yếu, đi lại khó khăn... tạo được sự đồng thuận trong dân.

Đáng chú ý, việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào nơi cư trú của người dân.

Anh Lê Văn Lợi, ở xã Tân Long, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân An đăng ký khai sinh lần đầu cho con chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục khai sinh cho con chỉ cần xuất trình giấy chứng sinh của bệnh viện, cán bộ ở phường hỗ trợ giải quyết trên cổng dịch vụ hành chính công quốc gia, tích hợp trên VNeID.

Chỉ sau 20 phút, cả 3 thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế hoàn tất, rất nhanh chóng, tiện lợi, không cần phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước đây”.

Đối với Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), dù năm 2025, Trung ương không công bố kết quả xếp hạng, Cần Thơ vẫn nhìn nhận đây là tiêu chí quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Không thụ động chờ đợi kết quả đánh giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì triển khai kế hoạch lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển xanh vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố tập trung kiểm soát ô nhiễm, nâng cao chất lượng thanh tra môi trường theo hướng minh bạch, tránh gây phiền hà cho hoạt động sản xuất. Các chính sách tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai rộng khắp, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng xanh của thành phố.

Tuy nhiên, bức tranh điều hành lại lộ rõ những điểm nghẽn đáng lo ngại. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 chỉ đạt 61,87 điểm, thuộc nhóm điều hành ở mức trung bình và thấp hơn mức trung bình toàn quốc 2,03 điểm.

Phân tích sâu vào các chỉ số thành phần của Chỉ số Cải cách hành chính cho thấy: Cải cách chế độ công vụ đứng thứ 30/34; chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước xếp thứ 22/34; và tác động của cải cách hành chính đến kinh tế-xã hội đứng thứ 19/34.

Những con số này cho thấy kỷ luật công vụ có nơi còn lỏng lẻo, năng lực phối hợp chưa cao và thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, mặt bằng sản xuất, vẫn còn phát sinh hồ sơ trễ hạn, gây phiền hà cho nhà đầu tư.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Trước những tồn tại đã được chỉ rõ, giải pháp trọng tâm được Sở Nội vụ xác định trong cải cách hành chính thời gian tới là tập trung vào yếu tố con người, thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Hoàng Liêm cho biết: Lãnh đạo thành phố và Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, xử lý dứt điểm tình trạng cán bộ chậm trễ, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết thay thế, điều chuyển ngay những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu kém, sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà.

Song song với biện pháp xử lý nghiêm minh, Cần Thơ đẩy mạnh triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” theo đúng định hướng của Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được thiết kế lại theo hướng bám sát vị trí việc làm, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ và năng lực xử lý vướng mắc thực tiễn.

Để cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Cần Thơ cần tập trung tháo gỡ hai nút thắt lớn là thủ tục đất đai và chuyển đổi số.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ khuyến nghị, trong công tác chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ quán triệt nguyên tắc: Người dân và doanh nghiệp không phải nộp lại các giấy tờ, tài liệu đã được số hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Các cơ quan hành chính cần tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và vận hành hệ thống cảnh báo sớm để ngăn chặn tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Đối với cải thiện môi trường kinh doanh, Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất. Quy trình giải quyết thủ tục đất đai sớm được rà soát tổng thể để rút ngắn thời gian xử lý.

Đồng thời, thành phố công khai, minh bạch toàn bộ thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường điện tử; bảo đảm sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi cho biết: Cần Thơ gắn chặt kết quả và thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. Các đơn vị phải xây dựng kịch bản cải thiện chi tiết cho từng chỉ tiêu thành phần còn thấp.

Cần Thơ quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ từ “tư duy quản lý” sang “tư duy phục vụ và kiến tạo” nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ.

Công tác cải cách hành chính thực hiện đồng bộ, quyết liệt không chỉ dừng lại ở việc nâng cao điểm số hay thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc gia, mà quan trọng hơn là xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo động lực đưa Cần Thơ phát triển năng động, bền vững trong thời gian tới.