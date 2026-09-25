Chăm lo người lao động trở thành nét đẹp văn hóa

Từ những chế độ thiết thực đến sự sẻ chia trong cuộc sống và bữa cơm hằng ngày, sự quan tâm ấy đang dần trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần tạo dựng môi trường làm việc đoàn kết, nghĩa tình.

Đặc thù của cơ quan báo chí là công việc thường xuyên phải bám sát cơ sở, tác nghiệp ngoài giờ, di chuyển nhiều và chịu áp lực về thời gian, chất lượng cũng như tiến độ thông tin. Thấu hiểu những khó khăn đó, Chi ủy, Ban Biên tập Báo Công lý luôn chỉ đạo Công đoàn quan tâm đến điều kiện làm việc và đời sống của viên chức, phóng viên, biên tập viên và người lao động.

Đại diện Chi ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Công lý thăm hỏi và trao quà tri ân các gia đình chính sách là thân nhân của cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Báo Công lý.

Cùng với việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc chi trả tiền lương, nhuận bút và các chế độ liên quan đúng thời gian không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn thể hiện sự trân trọng đối với công sức, tâm huyết của mỗi viên chức, phóng viên, người lao động.

Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được chú trọng thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Đây là hoạt động thiết thực, giúp người lao động chủ động theo dõi, bảo vệ sức khỏe, kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường để có hướng điều trị, chăm sóc phù hợp.

Không chỉ quan tâm đến người lao động trong công việc, sự sẻ chia còn được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong cuộc sống. Khi viên chức, phóng viên, người lao động hoặc gia đình gặp khó khăn, ốm đau, Chi ủy, Ban Biên tập và tổ chức Công đoàn cơ quan đều có sự thăm hỏi, động viên kịp thời. Những lời hỏi thăm khi người lao động đau ốm, những phần quà khi gia đình có việc vui, sự chia sẻ, động viên khi có việc hiếu… tuy giản dị nhưng mang giá trị tinh thần lớn, giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn sự gắn kết của tập thể.

Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, hoạt động tri ân thân nhân người lao động là thương binh, người có công với cách mạng cũng được quan tâm. Đây không chỉ là sự chăm lo đối với gia đình người lao động mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã có đóng góp, hy sinh cho đất nước.

Hơn 100 viên chức, người lao động Báo Công lý được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ hằng năm.

Từ những việc làm cụ thể ấy, sự quan tâm của Chi ủy, Ban Biên tập không dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách mà từng bước trở thành một nét đẹp trong văn hóa của cơ quan. Khi quyền lợi và đời sống, người lao động sẽ có thêm động lực, trách nhiệm và sự gắn bó, cùng chung sức xây dựng tập thể Báo Công lý ngày càng vững mạnh.

Một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm đến đời sống người lao động tại Báo Công lý là việc tổ chức bếp ăn tập thể ngay tại cơ quan.

Bếp ăn tập thể không chỉ phục vụ bữa ăn mà còn là nơi kết nối để đồng nghiệp cùng chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống.

Với đặc thù công việc báo chí thường có những thời điểm cao điểm, phóng viên, biên tập viên và người lao động phải làm việc theo tiến độ, nhiều khi không thuận tiện về thời gian ăn nghỉ, việc duy trì bếp ăn tập thể giúp giải quyết một nhu cầu rất thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện bình quân mỗi ngày, bếp ăn phục vụ khoảng 50 suất ăn. Với nguồn kinh phí dành cho bữa ăn còn ở mức tương đối, chất lượng các suất ăn chủ yếu ở mức trung bình. Tuy nhiên, điều được nhiều cán bộ, người lao động ghi nhận là bữa ăn bảo đảm sạch sẽ, an toàn, thuận tiện và phù hợp với điều kiện sinh hoạt tại cơ quan.

Phía sau những con số về số lượng suất ăn là sự chăm chút cho từng bữa cơm của người lao động. Bếp ăn không chỉ giúp cán bộ, phóng viên, người lao động có một bữa ăn thuận tiện ngay tại nơi làm việc mà còn góp phần bảo đảm sức khỏe, tiết kiệm thời gian và tạo điều kiện để mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa những giờ làm việc.

Đặc biệt, câu chuyện về “suất cơm đặc biệt” dành cho người ăn chay tại Báo Công lý cho thấy sự quan tâm đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Phóng viên Phạm Văn Hiển chia sẻ, ở nơi anh làm việc, bữa cơm trưa vốn là một khoảng thời gian rất đỗi bình thường, khi mọi người cùng ngồi lại, cùng ăn, cùng trò chuyện sau một buổi làm việc. Tuy nhiên, phần cơm của anh có sự khác biệt bởi anh ăn chay.

Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại gợi ra một điều lớn hơn về văn hóa ứng xử trong môi trường làm việc. Sự quan tâm không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc nhớ một đồng nghiệp không ăn được món này, biết một người thích món kia, hay chủ động dành cho ai đó một phần thức ăn phù hợp với họ.

Bếp ăn tập thể vì thế không đơn thuần là nơi phục vụ những bữa ăn. Đó còn là không gian kết nối, nơi đồng nghiệp cùng ngồi lại sau những giờ làm việc, chia sẻ câu chuyện công việc và cuộc sống. Một bữa cơm sạch sẽ, an toàn, thuận tiện cũng là cách để người lao động cảm nhận mình được quan tâm và tôn trọng.

Từ những điều giản dị trong đời sống hằng ngày, sự gắn bó và tinh thần đoàn kết được bồi đắp, trở thành nền tảng để tập thể Báo Công lý tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.