Mua nhà trả góp: 5 'bẫy' tài chính dễ khiến người vay chịu áp lực nhiều năm

Trước khi ký hợp đồng khi nhà trả góp, người mua nên đặc biệt lưu ý 5 “bẫy” tài chính dưới đây.

Chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi

Lãi suất ưu đãi thấp có thể khiến khoản trả hàng tháng trong giai đoạn đầu trở nên dễ chịu. Tuy nhiên, mức lãi này thường chỉ được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi, lãi suất có thể được điều chỉnh theo cơ chế đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khi đó, số tiền phải trả hàng tháng cũng có thể thay đổi.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ban đầu, người vay cần tìm hiểu rõ lãi suất sau ưu đãi được tính như thế nào, thời điểm điều chỉnh và những yếu tố có thể khiến khoản trả nợ tăng lên.

Vay càng nhiều càng tốt

Việc ngân hàng chấp thuận một khoản vay lớn không đồng nghĩa người mua nhà nên sử dụng hết hạn mức được cấp.

Nếu tiền trả nợ chiếm tỷ trọng quá cao trong thu nhập, gia đình sẽ dễ rơi vào thế bị động khi phát sinh các khoản chi bất thường hoặc thu nhập giảm. Khi đó, ngay cả những biến động nhỏ về tài chính cũng có thể tạo áp lực lên khả năng trả nợ.

Trước khi vay, nên tính toán dựa trên thu nhập thực tế, chi phí sinh hoạt và các nghĩa vụ tài chính hiện có. Quan trọng không phải là vay được bao nhiêu, mà là khoản trả nợ hàng tháng có phù hợp với khả năng tài chính lâu dài hay không.

Trước khi ký hợp đồng khi mua nhà trả góp, người mua nên đặc biệt lưu ý “bẫy” tài chính

Bỏ quên hàng loạt chi phí sau khi mua nhà

Giá căn nhà và khoản tiền trả ngân hàng mỗi tháng chưa phải toàn bộ chi phí mà người mua phải chuẩn bị.

Sau khi nhận nhà, có thể phát sinh thêm nhiều khoản như thuế, phí, nội thất, sửa chữa, phí quản lý, gửi xe và chi phí sinh hoạt. Nếu dùng gần như toàn bộ tiền tích lũy cho khoản trả trước, người mua có thể thiếu tiền mặt ngay sau khi chuyển vào nhà.

Do đó, ngân sách mua nhà trả góp cần tính cả khoản tiền dành cho các chi phí phát sinh, thay vì chỉ tập trung vào số tiền phải trả cho căn nhà và ngân hàng.

Không chuẩn bị quỹ dự phòng

Khoản vay mua nhà có thể kéo dài 10 - 20 năm hoặc lâu hơn. Trong khoảng thời gian dài như vậy, thu nhập và chi tiêu của gia đình khó tránh khỏi biến động.

Mất việc, thay đổi công việc, giảm thu nhập hoặc xuất hiện một khoản chi lớn đều có thể khiến kế hoạch trả nợ bị ảnh hưởng. Một quỹ dự phòng sẽ giúp gia đình có thêm nguồn lực để duy trì việc trả nợ trong những giai đoạn khó khăn.

Đây là khoản cần được tính đến ngay từ trước khi vay, thay vì chờ đến khi gặp vấn đề mới bắt đầu xoay xở.

Không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng

Lãi suất chỉ là một trong những thông tin quan trọng khi vay mua nhà. Người vay cũng cần xem kỹ phương thức tính lãi, lịch trả nợ, cơ chế điều chỉnh lãi suất, phí trả nợ trước hạn và các nghĩa vụ liên quan đến tài sản bảo đảm.

Đặc biệt, với những người có khả năng tất toán khoản vay sớm, cần tìm hiểu trước điều kiện và mức phí trả nợ trước hạn. Việc nắm rõ những điều khoản này giúp người vay chủ động hơn khi muốn thay đổi kế hoạch tài chính trong tương lai.

Mua nhà trả góp là quyết định tài chính dài hạn, vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ. Trước khi vay, hãy tính toán dòng tiền trong nhiều kịch bản, chẳng hạn khi lãi suất tăng, thu nhập giảm hoặc gia đình phát sinh khoản chi lớn. Đồng thời, cần cân đối giữa tiền trả nợ, chi phí sinh hoạt và khoản dự phòng.

Một khoản vay phù hợp không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu sở hữu nhà mà còn phải nằm trong khả năng kiểm soát của gia đình trong suốt thời gian vay.