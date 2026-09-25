Lan tỏa phong trào nữ công, chăm lo thiết thực cho nữ đoàn viên ngành Xây dựng

Chăm lo sát hơn, đồng hành thiết thực hơn

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đề nghị các Công đoàn trực thuộc đẩy mạnh hoạt động chăm lo, đồng hành, tôn vinh nữ đoàn viên, người lao động; đồng thời nâng cao chất lượng công tác nữ công, tạo động lực để nữ đoàn viên phát huy vai trò, thi đua lao động và đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tập trung nâng cao chất công tác nữ công, chăm lo thiết thực và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nữ đoàn viên, người lao động trong những tháng cuối năm 2026.

Theo bà Nguyễn Ngọc Huyền, Phó chủ tịch CĐXDVN, các hoạt động nhân dịp 20/10 không chỉ nhằm tôn vinh nữ đoàn viên, người lao động mà còn là dịp lan tỏa các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, gắn với các tiêu chí xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

CĐXDVN đề nghị các Công đoàn trực thuộc tập trung chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ đang làm việc tại các công trường, dự án trọng điểm của ngành Xây dựng.

Các hoạt động kỷ niệm 20/10 được định hướng tổ chức thiết thực, tránh hình thức, đồng thời gắn với việc rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu công tác nữ công năm 2026 và chuẩn bị nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Cùng với hoạt động chăm lo, các Công đoàn được khuyến khích tổ chức những chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế của nữ đoàn viên như tọa đàm, diễn đàn, đối thoại về bình đẳng giới, cân bằng công việc - gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình và chính sách đối với lao động nữ.

Nét đẹp Áo dài truyền thống tiếp tục được lan tỏa tại nơi làm việc và trong các sự kiện tập thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu, nữ công nhân lao động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng được chú trọng, cùng với các cuộc thi, hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn tổ chức.

Một trong những trọng tâm được CĐXDVN đặt ra là tăng cường chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động và trẻ em.

Các Công đoàn trực thuộc được yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, đặc biệt là các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, chế độ thai sản, nghỉ chăm sóc con ốm và hỗ trợ giáo dục mầm non cho con công nhân lao động.

Các nội dung về bình đẳng giới, thai sản và phúc lợi cho lao động nữ cũng cần được chủ động đưa vào thương lượng tập thể và các buổi đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Qua đó, tiếng nói và nhu cầu chính đáng của lao động nữ được quan tâm hơn trong quá trình xây dựng chính sách tại cơ sở.

CĐXDVN đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng sau Đại hội Công đoàn các cấp. Mục tiêu là 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện có Ban Nữ công quần chúng hoạt động thực chất, phát huy vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.

Từ những mô hình nhỏ, tạo sức lan tỏa lớn

CĐXDVN khuyến khích các Công đoàn tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình đã phát huy hiệu quả như “Câu lạc bộ nữ công”, “Sức khỏe của bạn”, các mô hình tư vấn, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ.

Đây cũng là một trong những cách để hoạt động nữ công đến gần hơn với nhu cầu thực tế của đoàn viên, giúp nữ công nhân, người lao động có thêm sự đồng hành trong công việc, gia đình và cuộc sống.

Cùng với đó, các Công đoàn được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy truyền thông số và mạng xã hội công đoàn để tuyên truyền về truyền thống phụ nữ Việt Nam, đồng thời lan tỏa những đóng góp tiêu biểu của nữ đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng.

Trong những tháng cuối năm, các đơn vị sẽ tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra từ ngày 15/11-15/12/2026; đồng thời hoàn thành các chương trình tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nữ công cơ sở.