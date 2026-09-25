Bí xanh thơm Bắc Kạn được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm bí xanh thơm Bắc Kạn được tư thương thu mua tại nhà người dân.

Hiện nay, bí xanh thơm tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích trên 200ha. Bí xanh thơm Bắc Kạn là sản phẩm có nguồn gốc bản địa, được trồng từ lâu đời tại tỉnh Bắc Kạn (trước sáp nhập).

Việc trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm bí xanh thơm đã được người dân ứng dụng khoa học công nghệ; việc quảng bá sản phẩm cũng được thực hiện trên các sàn thương mại điện tử hoặc các trang bán hàng uy tín; được phân phối tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Việc bí xanh thơm Bắc Kạn được cấp chỉ dẫn địa lý đã nâng tổng số sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Thái Nguyên lên 6 sản phẩm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 5 nhãn hiệu chứng nhận và 27 nhãn hiệu tập thể đang được bảo hộ hiệu lực.