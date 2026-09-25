Lãi suất huy động các ngân hàng hôm nay (25/9/2026)

Ở nhóm lãi suất cao, Bắc Á Bank đang niêm yết mức 7,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Với kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất tại ngân hàng này ở mức 7,05%/năm; kỳ hạn 18 và 24 tháng cùng ở mức 6,95%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng áp dụng mức lãi suất từ 6,8%/năm. LPBank niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn 24 tháng, trong khi OCB và PGBank cùng áp dụng mức 6,8%/năm cho tiền gửi 24 tháng. PGBank cũng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank nổi bật ở nhiều kỳ hạn dài với mức 7,05%/năm cho 6 và 9 tháng, 7,1%/năm cho 12 tháng. Trong khi đó, MSB niêm yết 6,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,3%/năm cho 18-24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng lớn, lãi suất nhìn chung thấp hơn. Vietcombank niêm yết 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6%/năm cho 24 tháng. VietinBank áp dụng 5,9%/năm ở kỳ hạn 12-18 tháng và 6%/năm ở 24 tháng. BIDV niêm yết 5,9%/năm cho 12-18 tháng và 6%/năm cho 24 tháng.

Ngoài ra, BVBank niêm yết 6,65%/năm cho 12 tháng và 6,45%/năm cho 18-24 tháng; NCB áp dụng 6,2%/năm cho 12 tháng, 6,5% cho 18 tháng và 6,6% cho 24 tháng.