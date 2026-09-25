Giá tiêu hôm nay 25/9: Trong nước ổn định, thị trường thế giới biến động trái chiều

Giá tiêu hôm nay ngày 25/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục ổn định trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, cho thấy thị trường nội địa chưa có biến động đáng kể. Trong những ngày tới, giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh vùng giá này, với xu hướng chủ đạo là ổn định và chưa có dấu hiệu hình thành một đợt tăng hoặc giảm mạnh. Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định giá có thể duy trì mặt bằng hiện tại nếu tình hình xung đột tại các khu vực trọng điểm không có thay đổi đáng kể.

Về yếu tố hỗ trợ, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn tương đối hạn chế, trong khi lượng tồn kho tại các nước sản xuất được VPSA ước tính khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam còn khoảng 50.000 - 60.000 tấn. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2026 cũng được ước tính khoảng 170.000 tấn, giảm 12,8% so với năm 2025. Đây là những yếu tố có thể giúp giá hạn chế đà giảm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, diễn biến giá xuất khẩu đang phân hóa giữa các nguồn cung, cùng với áp lực từ tỷ giá và nhu cầu mua hàng, có thể khiến thị trường tiếp tục giao dịch thận trọng. Do đó, trong vài phiên tới, giá tiêu trong nước được dự báo chủ yếu đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp; khả năng tăng trở lại sẽ rõ nét hơn nếu nhu cầu nhập khẩu cải thiện hoặc xuất hiện các yếu tố làm gián đoạn nguồn cung.

Giá tiêu hôm nay ngày 25/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 25/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,84%, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,85% so với hôm qua, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tăng 1,74%, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l giảm 1,65% đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l giảm 0,90% đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.