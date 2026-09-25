Bế mạc Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét ý kiến thảo luận của đại biểu và giải trình của các cơ quan trình, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết. Đây là những quyết sách quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để các nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn, đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ đối với từng nhiệm vụ, từng nội dung.

Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển nhiều vòng giữa các cơ quan, sở, ngành gây lãng phí thời gian và chi phí, cơ hội, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện chính sách nếu nhận thấy các nghị quyết chưa sát thực tiễn, có nội dung chưa hợp lý thì mạnh dạn sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung, không bảo thủ.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Đối với các chính sách an sinh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thứ hai, tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ; nhất là những chỉ tiêu còn ở mức thấp hoặc gặp khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; phát huy các động lực tăng trưởng từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn về bồi hoàn, thu hồi đất cho các công trình, dự án; nguồn vật liệu cát, đá san lấp; rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hướng đến tăng trưởng GRDP cả năm từ 8,21% trở lên, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo, từ sớm, từ xa cho các nhiệm vụ năm 2027. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027 bảo đảm sát thực tiễn, đồng bộ và có tính khả thi cao.

Đặc biệt, các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ về cơ sở pháp lý, chuẩn xác về số liệu, đánh giá đầy đủ tác động và khả năng cân đối nguồn lực thực hiện.

Những nội dung còn có ý kiến khác nhau cần được trao đổi, làm rõ trước khi trình; hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, tạo điều kiện để các vị đại biểu HĐND tỉnh có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị với chất lượng cao.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu nhân dân; tăng cường mối liên hệ với cử tri, chủ động nắm bắt tình hình, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chính sách; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh: Một kỳ họp khép lại, những quyết định được thông qua sẽ mở ra những cơ hội mới. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, sự đồng hành của cử tri và Nhân dân, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, những nội dung được quyết định tại kỳ họp sẽ tiếp tục tạo thêm động lực mới cho sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới.