BTS chưa đến, Nam Mỹ đã nóng lên từng ngày

BTS chưa chính thức đặt chân đến Nam Mỹ nhưng bầu không khí tại các thành phố nằm trong lịch trình lưu diễn tháng 10 đã sớm trở nên sôi động. Từ chính quyền địa phương, cơ quan du lịch cho tới các đơn vị tổ chức, nhiều bên đang triển khai hàng loạt phương án nhằm đáp ứng lượng khán giả được dự báo sẽ đổ về các địa điểm tổ chức concert.

Không chỉ đơn thuần là những đêm nhạc của một nhóm nhạc Kpop, chuyến lưu diễn lần này đang được nhiều địa phương nhìn nhận như một sự kiện văn hóa có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng đáng kể đối với du lịch và đời sống đô thị.

Điểm dừng chân đầu tiên của BTS tại Nam Mỹ là Bogotá, Colombia vào ngày 2/10. Trước thềm concert, cơ quan du lịch Bogotá thông qua trang Visit Bogotá đã dành những lời giới thiệu đặc biệt cho nhóm.

BTS được mô tả là một trong những nhóm nhạc đại diện cho nền pop toàn cầu thế kỷ 21, nổi bật không chỉ bởi âm nhạc và những sân khấu quy mô lớn mà còn bởi mối liên kết đặc biệt với cộng đồng người hâm mộ ARMY trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của BTS cũng được xem là cơ hội để Bogotá tiếp tục khẳng định vị trí trên bản đồ các thành phố âm nhạc quốc tế. Việc một nhóm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng toàn cầu lựa chọn thành phố này làm điểm mở màn cho hành trình Nam Mỹ càng khiến sự kiện nhận được sự quan tâm lớn.

Từ Colombia, BTS sẽ tiếp tục đến Peru, Chile, Argentina và Brazil. Tổng cộng, nhóm dự kiến thực hiện 14 buổi diễn tại 5 thành phố trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Nam Mỹ.

Tại La Plata, Argentina, nơi BTS dự kiến biểu diễn vào các ngày 21 và 23-24/10, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai ở quy mô lớn.

Theo truyền thông địa phương, hơn 150.000 người được dự báo sẽ xuất hiện trong thời gian diễn ra các buổi concert. Đáng chú ý, bên cạnh khán giả Argentina, lượng lớn người hâm mộ từ các quốc gia lân cận như Mỹ, Chile và Uruguay cũng được dự đoán sẽ đến La Plata để theo dõi BTS.

Trước lượng người khổng lồ dự kiến đổ về thành phố, chính quyền La Plata, chính quyền cấp tỉnh và đơn vị sản xuất đã phối hợp xây dựng phương án ứng phó. Thị trưởng Julio Alak trực tiếp chủ trì các cuộc họp với những bộ phận phụ trách an ninh và kiểm soát đô thị để rà soát kế hoạch đảm bảo an toàn.

Ông Julio Alak cho biết thành phố đang chuẩn bị để có thể đón tiếp du khách theo cách tốt nhất, đồng thời giúp họ tận hưởng một sự kiện mang tầm quốc tế.

Không dừng lại ở công tác an ninh, Hội đồng thành phố La Plata còn nhất trí thông qua việc trao danh hiệu "khách danh dự" cho 7 thành viên BTS. Đây là một trong những hình thức vinh danh chính thức dành cho những vị khách đặc biệt hoặc các nhân vật có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Theo Hội đồng thành phố, quyết định này xuất phát từ sức ảnh hưởng văn hóa quốc tế của BTS cũng như những hoạt động của nhóm liên quan đến quyền lợi thanh thiếu niên và các hoạt động vì cộng đồng trên phạm vi quốc tế.

Tại Lima, Peru, sức nóng của BTS cũng được đẩy lên thông qua một sự kiện văn hóa được tổ chức trước thềm concert.

Theo truyền thông địa phương, công viên đài phun nước nổi tiếng của Lima đã trở thành địa điểm diễn ra sự kiện "Road to 7". Chương trình bao gồm các hoạt động như trình diễn cover dance và chiếu video, qua đó tạo không khí chào đón BTS trước ngày nhóm xuất hiện tại thành phố.

Trong khi đó, Chile Travel - trang quảng bá du lịch chính thức của Chile cũng đưa concert của BTS tại Santiago vào nhóm những sự kiện văn hóa đáng chú ý. Sự kiện được kỳ vọng góp phần đưa Santiago trở thành một điểm đến nổi bật của Kpop trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Sự trở lại của BTS vì thế không chỉ được người hâm mộ chờ đợi mà còn nhận được sự chú ý từ ngành du lịch và các cơ quan văn hóa địa phương.

Theo lịch trình, BTS sẽ bắt đầu hành trình Nam Mỹ vào ngày 2/10 tại Bogotá, sau đó lần lượt đến Lima, Santiago, Buenos Aires và São Paulo.

Điểm đáng chú ý là Colombia, Peru và Argentina là những thị trường mà BTS lần đầu tiên biểu diễn với đội hình đầy đủ 7 thành viên kể từ khi ra mắt. Điều này càng khiến chuyến lưu diễn trở thành một cột mốc được người hâm mộ khu vực chờ đợi.

Với 14 đêm diễn tại 5 thành phố, quy mô của hành trình lần này không chỉ thể hiện sức hút của BTS tại Nam Mỹ mà còn cho thấy mối liên kết ngày càng lớn giữa nhóm và cộng đồng ARMY tại khu vực.

Khi concert còn chưa chính thức bắt đầu, nhiều thành phố đã đồng loạt chuẩn bị phương án an ninh, giao thông, du lịch và các hoạt động văn hóa đi kèm. Những động thái này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của một chuyến lưu diễn BTS có thể vượt ra ngoài phạm vi sân khấu, trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của cả thành phố.