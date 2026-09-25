Khối tài sản 'khủng' của dàn CEO công nghệ dự quốc yến Mỹ - Trung

Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, góp mặt tại quốc yến tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Tối 24/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì quốc yến tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và ông Tập đã có "một cuộc gặp tuyệt vời" vào cùng ngày. Cuộc gặp diễn ra kín và tập trung vào các vấn đề về AI, thương mại và thuế quan, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì thuế quan đối với hàng hóa của nhau, dù hai bên đã đạt các thỏa thuận giảm thuế vào năm ngoái.

Đáng chú ý, ngoài quan chức 2 quốc gia, buổi quốc yến còn có sự góp mặt của nhiều tỷ phú đang điều hành các công ty công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, trong đó một số người nằm trong nhóm giàu nhất hành tinh.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản ròng của các "ông trùm" công nghệ tham dự quốc yến tại Nhà Trắng lên đến hơn 2.400 tỷ USD.

Riêng CEO Tesla Elon Musk nắm gần 40% trong tổng số này. Với tài sản ước tính 927,9 tỷ USD, ông hiện là người giàu nhất thế giới cùng khoảng cách rất lớn so với những người đứng sau.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, với tài sản 369,3 tỷ USD và đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú của Forbes, cũng xuất hiện tại buổi tiệc. Tỷ phú giàu thứ 4 và thứ 5 trên thế giới là CEO Meta Mark Zuckerberg (266,4 tỷ USD) và Michael Dell (265,4 tỷ USD) cũng có mặt, theo sau là nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin với khối tài sản ròng 258,5 tỷ USD.

Quốc yến tiếp đón ông Tập còn có sự xuất hiện của CEO Nvidia Jensen Huang (194,5 tỷ USD), CEO LVMH Bernard Arnault (122,8 tỷ USD) cùng Jeff Yass (77,8 tỷ USD), nhà đồng sáng lập Susquehanna International Group, tập đoàn sở hữu một lượng cổ phần đáng kể tại ByteDance.

CEO Nvidia và Chủ tịch Apple Tim Cook xuất hiện tại quốc yến tối 24/9 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters.

Danh sách tham dự quốc yến còn có CEO Blackstone Stephen Schwarzman (41,8 tỷ USD), tỷ phú ngành sòng bạc Miriam Adelson (31,3 tỷ USD) và Chủ tịch OpenAI Greg Brockman (25,5 tỷ USD).

Dù có khối tài sản hơn 15 tỷ USD và hiện là cái tên nổi bật trong lĩnh vực AI, CEO Anthropic Dario Amodei lại không có tên trong danh sách 130 khách tham dự quốc yến.

Truyền thông nước ngoài cũng đưa tin Nhà Trắng đã gửi thư mời dự quốc yến đến CEO OpenAI Sam Altman (3,3 tỷ USD), Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook và CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon (cùng có khối tài sản 3,1 tỷ USD).

Sự kiện còn có sự góp mặt của CEO Google Sundar Pichai (1,6 tỷ USD) cùng CEO Microsoft Satya Nadella (1,4 tỷ USD), những cái tên hàng đầu trong làng công nghệ.

Danh sách khách mời lại vắng bóng dàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Đáng nói, danh sách khách mời không có sự góp mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo một nguồn tin của AP, giới chức Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận việc đưa một số lãnh đạo của các doanh nghiệp Trung Quốc nổi tiếng vào danh sách khách mời. Tuy nhiên, quá trình đàm phán cũng phát sinh trở ngại khi phía Mỹ chậm đưa ra các quy định và làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc trong chuyến thăm.

Nhà Trắng hiện không phản hồi yêu cầu bình luận về sự vắng mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.