MB chuyển nhượng cổ phần Bảo hiểm AAA cho MBCapital

Một khoản đầu tư bảo hiểm của MB chuẩn bị chuyển sang MBCapital. Ảnh: MBCapital

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ngày 24/9 ban hành Nghị quyết số 46/NQ-MB-HĐQT, thông qua hợp đồng và giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Tổng CTCP Bảo hiểm AAA cho CTCP Quản lý Quỹ MB (MBCapital). Nội dung được MB công bố tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

MBCapital là công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái MB, tính đến ngày 30/6/2026, ngân hàng nắm 90,77% vốn tại doanh nghiệp này. MBCapital được thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ và tài sản đầu tư.

Về doanh nghiệp có cổ phần được chuyển nhượng, Bảo hiểm AAA thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Công ty đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm AAA vào năm 2023.

Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 936 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch cả năm.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trong năm 2026, AAA triển khai hệ thống công nghệ lõi mới nhằm phục vụ việc kết nối các kênh kinh doanh, quản lý dữ liệu và xử lý nghiệp vụ. Bảo hiểm AAA đặt mục tiêu chuyển trọng tâm từ tái cấu trúc sang tăng trưởng kinh doanh, hướng tới niêm yết trên thị trường chứng khoán vào năm 2030.

Liên quan đến các hoạt động khác của MB, trước đó, ngày 17/9, MB ban hành Quyết định số 1261/QĐ-MB-HĐQT về phương án chào bán hơn 12,3 triệu cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu có quyền mua nhưng chưa được phân phối hết cho cán bộ nhân viên.

Theo phương án, 20% số cổ phiếu được phân bổ cho ban điều hành MB; 70% cho ban giám đốc các khối, đơn vị cấp CEO-1 và chức danh tương đương; 10% cho chủ tịch HĐQT hoặc HĐTV và tổng giám đốc các công ty thành viên.

Số cổ phiếu trên phát sinh từ đợt MB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.