Hạn chế cháy, nổ trên tàu cá

Tàu neo đậu tại cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão Thuận An.

Hiểm họa từ sự cố hệ thống điện

Rạng sáng 26/8 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương (phường Thuận An, TP. Huế), làm cháy 2 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân trên địa bàn.

Hai phương tiện bị bốc cháy gồm: Tàu cá mang số hiệu TTH-92646TS có chiều dài 15,5m, công suất 740CV, do ông Trương Viết Cường (SN 1975, trú tại tổ dân phố An Dương, phường Thuận An) làm chủ và tàu cá mang số hiệu TTH-92809TS với chiều dài 16,5m, công suất 750CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (SN 1989, cùng trú địa chỉ trên) làm chủ.

Trước đó, vào tháng 4/2026, tàu cá mang số hiệu TTH-45759TS đang neo đậu tại khu vực tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đặc biệt, tàu vừa đổ 1.800 lít dầu để chuẩn bị ra khơi nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, nguyên nhân các vụ cháy tàu cá thời gian qua được cơ quan chức năng xác định chủ yếu là do chập hệ thống điện ắc quy trên tàu gây cháy. Các phương tiện thường đậu đỗ san sát nhau dẫn đến cháy lan giữa các tàu, gây thiệt hại tài sản càng lớn.

Ngư dân mỗi lúc rời tàu cần ngắt kết nối hệ thống điện, khóa bình ga và chuẩn bị thiết bị PCCC đầy đủ.

Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn

Với tàu cá công suất lớn, mỗi chuyến biển của ngư dân phường Thuận An thường mang theo 2.000 - 5.000 lít dầu cùng nhiều thuyền viên. Nhiên liệu dự trữ lớn, trong khi máy móc hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ cao khiến nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn. Vì vậy, công tác PCCC là một trong những yêu cầu được các chủ tàu đặc biệt lưu ý.

Anh Lê Văn Mường, chủ tàu TTH-91018TS, công suất 1.200CV cho biết, trước mỗi chuyến biển, hoặc khi tàu cập cảng bán hàng, hệ thống điện, ắc quy và các bình chữa cháy đều được kiểm tra kỹ. Khi rời tàu, chủ tàu phải ngắt hệ thống điện, khóa bình ga; lúc neo đậu, các tàu cũng được bố trí khoảng cách phù hợp để hạn chế nguy cơ cháy lan.

“Đi biển thì chuyện an toàn phải đặt lên trước. Chỉ cần một sự cố nhỏ liên quan đến điện, ga hay nhiên liệu cũng có thể gây hậu quả lớn”, anh Mường nói.

Phường Thuận An là địa bàn có đội tàu khai thác biển lớn của thành phố. Hiện, địa phương có hơn 438 tàu thuyền khai thác biển, trong đó khoảng 250 tàu đánh bắt xa bờ cỡ lớn. Với đặc thù này, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về PCCC được địa phương phối hợp thực hiện thường xuyên.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, phường đã ban hành các văn bản yêu cầu Công an phường, các tổ dân phố phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành đầy đủ các điều kiện hoạt động, trong đó có các quy định về PCCC.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường phối hợp với lực lượng biên phòng thường xuyên nắm tình hình chủ tàu, tuyên truyền các quy định pháp luật, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ và phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến ngư dân.

“Về lâu dài, ý thức của người dân vẫn là yếu tố quan trọng. Vì vậy, địa phương phối hợp với Công an thành phố tổ chức các đợt tuyên truyền; đồng thời xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tiếp tục tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án PCCC cho ngư dân”, ông Thuận cho biết.

Hiện nay, PCCC cũng là một trong những điều kiện bắt buộc đối với tàu cá trước khi ra khơi. Bên cạnh đăng kiểm, đăng ký và các trang thiết bị an toàn, tàu phải đáp ứng các yêu cầu về PCCC theo quy định.

Tại phường Thuận An, công tác kiểm tra được thực hiện với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An. Các lực lượng chức năng kiểm tra ngay từ khâu xuất bến, chỉ cho phép những tàu đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn, trong đó có trang thiết bị PCCC ra khơi.

Ngoài các giải pháp trên, để bảo đảm an toàn, hạn chế cháy nổ, về lâu dài, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng nên khuyến khích các chủ tàu lắp aptomat ngắt điện tự động khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Đồng thời, quy hoạch khoảng cách an toàn, phân luồng hợp lý khi neo đậu tại âu thuyền Thuận An.