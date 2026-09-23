Nhiều cán bộ ở Đà Nẵng bị khởi tố vì đưa, nhận hối lộ và làm giả hồ sơ

Từ những phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục dân sinh thiết yếu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng thu thập chứng cứ, làm rõ đường dây vi phạm.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà trái phép và nhu cầu cấp điện, cấp nước của người dân để móc nối, đưa tiền cho cán bộ nhằm bỏ qua sai phạm hoặc giải quyết thủ tục trái quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố nhóm đối tượng đưa, nhận, môi giới hối lộ. Ảnh: CACC

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Những cán bộ này có nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị nhưng lại nhận tiền để không xử phạt hoặc xem xét cho qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép, làm ảnh hưởng hiệu lực quản lý Nhà nước.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục làm rõ nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ “2 lá”, “3 lá”, thực hiện hành vi đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhằm mục đích xây dựng nhà trái phép và được cấp điện, cấp nước trái quy định.

Liên quan đến lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố nhóm 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng. Các đối tượng này bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định rõ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.