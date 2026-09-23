Sau phản ánh vi phạm, trật tự đô thị trên phố Lê Văn Hiến chuyển biến thế nào?

Chiều 23/9, ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống tại phố Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội cho thấy tình trạng bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè tại một số vị trí đã giảm so với thời điểm trước. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu một số trường hợp thu dọn hàng hóa, khắc phục tình trạng lấn chiếm; đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận tại tuyến phố này còn xảy ra tình trạng sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Một số người bán bố trí hàng hóa trên phần không gian dành cho người đi bộ, trong khi người mua dừng phương tiện dưới lòng đường hoặc sát khu vực bán hàng để giao dịch, ảnh hưởng đến không gian đi lại và sự thông thoáng của tuyến phố.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Công an phường Đông Ngạc đã phối hợp với UBND phường tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại khu vực phố Lê Văn Hiến.

Theo Công an phường Đông Ngạc, từ ngày 19/9 đến 23/9, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ, xe đẩy; xử phạt 2 trường hợp đỗ xe sai quy định tại khu vực này.

Tại phố Lê Văn Hiến (phường Đông Ngạc), nhiều trường hợp bán hàng rong, kinh doanh nhỏ lẻ và dừng đỗ sai quy định đã được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. (Ảnh Thành Long)

Ghi nhận chiều 23/9 cho thấy, tại một số đoạn trên phố Lê Văn Hiến, phần vỉa hè dành cho người đi bộ đã thông thoáng hơn so với thời điểm PV ghi nhận trước đó. Một số trường hợp bày bán hàng hóa lấn ra vỉa hè được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu thu dọn và khắc phục ngay.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ một số vật dụng được sử dụng để lấn chiếm không gian vỉa hè và lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường trên phố Lê Văn Hiến. (Ảnh Thành Long)

Theo Công an phường Đông Ngạc, việc kiểm tra, xử lý tại phố Lê Văn Hiến được thực hiện trong quá trình đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn theo Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các "điểm nghẽn" trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Kế hoạch số 332 đặt yêu cầu tập trung xử lý các khu vực còn tồn tại vi phạm trật tự đô thị, trong đó có tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; không để hình thành các điểm "chợ cóc", "chợ tạm" trái quy định. Việc sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác ngoài giao thông phải được thực hiện theo đúng quy định; phương tiện trên hè phố phải được sắp xếp phù hợp, bảo đảm phần không gian dành cho người đi bộ.

Riêng tại phố Lê Văn Hiến, Công an phường Đông Ngạc cho biết từ đầu đợt kiểm tra đến nay đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, buôn bán; 15 trường hợp bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ, xe đẩy và 5 trường hợp đỗ xe sai quy định.

Sau đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, Công an phường Đông Ngạc cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên phố Lê Văn Hiến, đặc biệt vào chiều tối. (Ảnh Thành Long)

Công an phường Đông Ngạc cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến phố. Việc kiểm tra sẽ được tăng cường vào các khung giờ chiều tối và buổi tối, thời điểm hoạt động kinh doanh tại phố Lê Văn Hiến diễn ra nhiều hơn.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra tại khu vực, kết hợp nhắc nhở, yêu cầu khắc phục đối với các trường hợp vi phạm và xử lý theo quy định khi phát hiện hành vi tái diễn, qua đó hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, ảnh hưởng đến người đi bộ và giao thông trên tuyến.