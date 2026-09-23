Hà Nội công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

Theo quyết định, công bố danh mục 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cấp thành phố lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ.

Thủ tục hành chính số 1 - 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 898/QĐ-TTPVHCC ngày 29-6-2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội và thủ tục hành chính số 5, 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo theo Quyết định 574/QĐ-TTPVHCC ngày 27-4-2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội được thực hiện theo quyết định này.

Kể từ ngày kết thúc thời hạn ủy quyền, các thủ tục hành chính trên được tiếp tục thực hiện theo nội dung công bố tại Quyết định số 898/QĐ-TTPVHCC, 574/QĐ-TTPVHCC, trừ trường hợp có văn bản khác thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.