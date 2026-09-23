Bộ VHTTDL: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại thuốc lá trong tình hình mới

Ảnh: Công an Phú Thọ

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về xử lý thông tin báo chí phản ánh tình hình buôn lậu thuốc lá; Công văn số 143/VPTT-TH ngày 8.9.2026 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới, đồng thời nhằm góp phần triển khai quyết liệt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9.6.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, chủ động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phòng, chống tác hại của thuốc lá; trong đó chú trọng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng và những hệ lụy đối với xã hội.

Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ tăng cường xây dựng, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nội dung tuyên truyền cần hướng tới việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở, địa điểm tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các địa điểm công cộng thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Thứ trưởng yêu cầu Cục trưởng: Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tham mưu hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá;

Kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo quy định, góp phần cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp, xác minh và xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá;

Đồng thời, tăng cường quản lý, rà soát thông tin, nội dung quảng cáo, giới thiệu, mua bán thuốc lá trên môi trường báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nội dung vi phạm theo quy định pháp luật.