Du khách cảm kích khi nhận lại đồng hồ Rolex 1,6 tỷ bỏ quên ở sân bay

Ngày 23/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả một chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona cho du khách Trung Quốc.

Nam du khách nhận lại tài sản bỏ quên. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 17/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực soi chiếu, Thượng sĩ Nguyễn Đức Hoàng phát hiện một chiếc đồng hồ bị bỏ quên. Ngay sau đó, Thượng sĩ Hoàng báo cáo chỉ huy và phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành trích xuất camera, rà soát hành trình, xác minh thông tin để tìm chủ nhân tài sản.

Chỉ sau khoảng 30 phút, lực lượng công an xác định được chủ nhân chiếc đồng hồ là ông Long Jianming, quốc tịch Trung Quốc, hành khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur (Malaysia).

Đơn vị nhanh chóng liên hệ, hoàn tất các thủ tục cần thiết và trao trả tài sản cho ông Long Jianming trước khi chuyến bay khởi hành.

Nhận lại tài sản, nam du khách cho biết chiếc đồng hồ thuộc dòng Rolex Cosmograph Daytona 126508-0004, có giá niêm yết hơn 55.000 USD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng. Ông bày tỏ sự cảm kích và chân thành cảm ơn lực lượng công an vì đã nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng hỗ trợ hành khách ngay sau khi tiếp nhận thông tin.