Kịp thời cứu 5 ngư dân gặp nạn giữa sóng lớn

Sáng 23/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ tiếp nhận 5 ngư dân gặp nạn trên biển được một tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình tiếp nhận 5 ngư dân từ tàu cá CM-08032-TS.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/9, Đồn Biên phòng Trung Bình nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hảo, chủ phương tiện CM-92044-TS, về việc phương tiện gặp nạn trên biển tại tọa độ 09°07'46"N - 106°27'33"E (cách cảng cá Trần Đề khoảng 24 hải lý)

Thời điểm xảy ra sự cố, trên phương tiện có 5 ngư dân gồm: ông Trần Phước Nghiệm (SN 1990), thuyền trưởng; ông Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1992); ông Võ Văn Toàn (SN 1997), ông Lý Văn Tình (SN 2000) và ông Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1987) cùng quê tỉnh Cà Mau.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Trung Bình đã báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nắm, chỉ đạo và thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp phối hợp nhằm kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Cán bộ Quân y đồn Biên phòng Trung Bình thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.

Cán bộ đồn Biên phòng Trung Bình nắm bắt thông tin nguyên nhân tàu cá gặp nạn từ các ngư dân.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá CM-08032-TS do ông Lê Văn Phúc (sinh năm 1979, trú tại ấp Sa Bầu, xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng thông báo đã phát hiện và cứu vớt toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện CM-92044-TS.

Đến khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23/9, tàu cá CM-08032-TS đưa 5 ngư dân về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trần Đề để bàn giao cho lực lượng chức năng. Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử cán bộ đơn vị và nhân viên quân y tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện CM-92044-TS gặp nạn trong quá trình hoạt động trên biển do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn. Rất may, toàn bộ 5 ngư dân trên phương tiện đã được tàu cá hoạt động gần khu vực phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Trung Bình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe, hoàn tất các thủ tục cần thiết và phối hợp với gia đình để hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương.