Khởi tố đối tượng hủy hoại tài sản

Công an xã Tiến Thắng thực làm việc với bà N.T.H

Ngày 11/8/2026, Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Văn H (SN 1995), trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội về việc gia đình bị hủy hoại khoảng hơn 1 sào lúa tại khu vực cánh đồng Chảy, thôn Phú Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Thắng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời tập trung làm rõ nguyên nhân, diễn biến và đối tượng thực hiện hành vi.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra vào ban đêm, tại khu vực cánh đồng vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp và không có hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm làm rõ vụ việc, Công an xã Tiến Thắng đã kiên trì xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Qua ngày xác minh, Công an xã Tiến Thắng đã làm rõ người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản là bà N.T.H, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xác định, làm rõ đối tượng và các tình tiết liên quan, Công an xã Tiến Thắng đã tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Khu ruộng bị huỷ hoại

Ngày 15/9/2026, sau khi có đủ căn cứ, tài liệu theo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà N.T.H về tội “Hủy hoại tài sản”.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những đối tượng có ý định xâm phạm tài sản của người khác. Dù giá trị tài sản bị thiệt hại lớn hay nhỏ, nhưng đều là thành quả lao động của người dân được tạo nên từ nhiều ngày tháng công sức, chi phí và sự vất vả. Công an xã sẽ quyết tâm điều tra, xử lý đến cùng đối với hành vi xâm hại tài sản của công dân.

Công an xã Tiến Thắng sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn xã an toàn, bình yên.