Phụ huynh phản ánh cơm bán trú 'toàn tóp mỡ', xã phủ nhận

Hình ảnh thức ăn trong suất bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị 1 lan truyền trên mạng.

Trưa 23/9, một phụ huynh đăng tải clip ghi lại hình ảnh trong bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Quảng Bị 1 (Hà Nội). Theo phản ánh, nhiều khay thịt được nấu cho học sinh sử dụng "toàn là tóp mỡ".

Trước thắc mắc của phụ huynh, một nhân viên bếp ăn giải thích khay thịt trên không phải tóp mỡ mà thịt chân giò, thịt ba chỉ nguyên tảng được thái ra. Tuy nhiên, lời giải thích này không được các phụ huynh đồng ý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Bị, xác nhận hình ảnh do phụ huynh đăng tải là bữa bán trú ngày 23/9 tại trường Tiểu học Quảng Bị 1. Tuy nhiên, chính quyền địa phương phủ nhận thông tin suất ăn "toàn tóp mỡ".

Theo ông Cường, xã đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn, bộ phận giám sát, tiếp nhận thực phẩm, chế biến, cùng phụ huynh học sinh.

Qua kiểm tra, hình ảnh thức ăn xuất hiện trong video không phải tóp mỡ. Ông Cường cho biết thực phẩm nhập vào gồm thịt chân giò, thịt mông và thịt ba chỉ. "Tuy nhiên, đầu bếp chế biến chưa ngon, lượng mỡ của thịt ba chỉ hơi nhiều, khi thái mỏng rồi chiên dầu sẽ bị quăn lại, nhìn giống tóp mỡ. Chúng tôi đã có ý kiến về việc này", ông Cường nói.

Thông tin thêm, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cho hay phụ huynh trực tiếp tiếp nhận thực phẩm và khẳng định thịt không có dấu hiệu ôi thiu. Tuy nhiên, lãnh đạo xã vẫn yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lấy mẫu thực phẩm gửi đi kiểm nghiệm.

"Bên nào sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, tránh tình trạng đưa thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến địa phương. Kết quả chính thức phải đợi cơ quan kiểm định để đảm bảo tính pháp lý", ông Cường nói.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú và nấu trực tiếp tại trường Tiểu học Quảng Bị I. Ông Cường cho biết công ty này nhập thực phẩm từ các đơn vị khác nhau. Trong đó, thực phẩm thịt nhập ngày 23/9 có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ.

Tuy nhiên, phụ huynh đã yêu cầu công ty đổi nhà cung cấp thịt lợn, đồng thời đổi đầu bếp và được chấp thuận.

Ông Cường cho biết một số trang mạng đăng tải thông tin chưa có cơ sở chính thức. Hiện tại, công an xã đã vào cuộc và mời một số trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội đến làm việc. Trường hợp phát hiện thông tin đăng tải sai sự thật sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.