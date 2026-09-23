Cháy cơ sở mầm non tại khu đô thị Gelexia Riverside Hà Nội

Khoảng 1h05 ngày 23/9, người dân phát hiện cháy tại lớp mầm non độc lập Sasuke Tam Trinh 1, số 28, NV 1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, ngõ 885 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn sáng ngày 23/9 tại lớp mầm non tư thục Sasuke Tam Trinh 1 nhanh chóng được khống chế.

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát bên trong ngôi nhà 4 tầng. Thời điểm xảy ra cháy, có người ở trong nhà phát hiện sự việc, nhanh chóng thoát ra ngoài và thông báo cho lực lượng chức năng.

Bên trong cơ sở có nhiều vật dụng dễ cháy. Ngọn lửa phát triển nhanh, tạo thành cột khói đen lớn, khiến người dân xung quanh hoảng hốt.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Sau một thời gian, đám cháy được khống chế và dập tắt. Đến sáng cùng ngày, cơ sở mầm non dừng hoạt động. Nhiều đồ đạc, vật dụng bị cháy được di chuyển ra khu vực phía cửa chính.

Hiện chưa ghi nhận thông tin về thương vong trong vụ cháy. Nguyên nhân và thiệt hại do hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.