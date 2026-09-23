Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh

Theo quy định mới, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

a) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

b) Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý. Ảnh do AI tạo

c) Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cơ quan quản lý thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

d) Người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

đ) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trình tự thực hiện tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp a, b, c:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Trước thời điểm thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan thuế gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Đến thời hạn ghi trên thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người nộp thuế và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh: Đối với trường hợp a, b, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định.

Trường hợp c: cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ mà số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp d:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh: Cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi xác định người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế hoặc được xóa tiền thuế nợ theo quy định.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp đ:

Về trình tự tạm hoãn xuất cảnh: Khi xác định người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn tiền thuế nợ, cơ quan thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Về trình tự hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thực hiện giống với người nộp thuế ở trường hợp d.

Các thông báo sẽ được cơ quan thuế gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, thì người nộp thuế gửi phản hồi kèm theo bản chụp chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử qua Hệ thống thông tin quản lý thuế. Cơ quan thuế cập nhật thông tin và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên hệ thống ngay sau khi nhận được phản hồi của người nộp thuế. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên theo dõi thông tin về nghĩa vụ thuế, chủ động rà soát và hoàn thành đầy đủ các khoản thuế phải nộp theo quy định. Việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế không chỉ bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, mà còn giúp hạn chế nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh và các phát sinh liên quan.