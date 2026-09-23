Trăn đất dài 4,5m bò vào nhà dân

Sáng 23/9, lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý các cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Công an xã Quỳnh Tam phối hợp lực lượng kiểm lâm tiếp nhận cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ, tái thả về tự nhiên. ẢNH: C.A.

Trước đó, ngày 21/9, ông Hồ Trọng Phước (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Quỳnh Tam) phát hiện một con trăn đất (Python bivittatus) bò vào khuôn viên nhà. Cá thể trăn dài khoảng 4,5m, nặng 20kg, sức khỏe bình thường. Sau khi bắt giữ, ông Phước đã tự nguyện giao nộp cá thể trăn cho Công an xã Quỳnh Tam.

Ngày 22/9, Công an xã Quỳnh Tam phối hợp Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai và UBND xã hoàn tất thủ tục, bàn giao và vận chuyển cá thể trăn đến Vườn quốc gia Pù Mát để cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Cùng thời gian, Công an xã Môn Sơn vận động ông L.V.T. (trú tại bản Thái Hòa) tự nguyện giao nộp một cá thể trăn nặng khoảng 5kg, nghi là trăn đất (Python molurus), thuộc nhóm IIB.

Công an xã Môn Sơn phối hợp lực lượng kiểm lâm kiểm tra, làm thủ tục tái thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên. Ảnh: M.S.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Môn Sơn phối hợp kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cá thể trăn khỏe mạnh, đủ điều kiện tái thả. Công an xã đã tham mưu hoàn tất thủ tục theo quy định và phối hợp thả cá thể trăn về môi trường tự nhiên.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn đa dạng sinh học và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện hoặc đang nuôi, giữ động vật rừng, cần tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định và tích cực tố giác các hành vi vi phạm.