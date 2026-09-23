Khởi tố 3 vụ đổ trái phép hơn 6.000 tấn chất thải

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quốc Tiến (phải) và Phạm Đình Hài (trái) về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định tổng cộng 6.040 tấn chất thải rắn thông thường bị đổ trái quy định tại 3 địa điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực Đồi Trần Quý Cáp, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập và khu đất trống thuộc Tổ dân phố 3 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường lợi dụng khu đất trống, địa hình thấp, vùng trũng để tập kết, đổ chất thải, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra.

Trước tình trạng chất thải phát sinh ngày càng lớn từ hoạt động xây dựng, cải tạo, phá dỡ công trình, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý các hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết, chôn lấp, đổ chất thải trái quy định.

Hiện cả 3 vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.