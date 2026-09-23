Quản chặt địa bàn, phòng ngừa tội phạm cướp tài sản

Xảy ra hơn 60 vụ cướp, cướp giật

Thống kê của Công an thành phố Bắc Ninh, từ ngày 15/12/2025 đến 15/9/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 51 vụ cướp tài sản với 161 bị can; ngoài ra có 13 vụ cướp giật tài sản với 19 bị can. Trong số này, nhiều vụ việc có tính chất manh động, các đối tượng sử dụng dao, kiếm, đinh ba tự chế, bình xịt hơi cay để đe dọa, tấn công người đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 5 thanh, thiếu niên cướp xe máy ở phường Nếnh đêm 16/7/2026.

Điển hình như vụ án xảy ra lúc 21 giờ 50 phút ngày 23/7 tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (xã Đại Đồng), Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 2002, quê Cao Bằng, đối tượng đã có 1 tiền án) đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh V.V.T để cướp 3 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá khoảng 54 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều vụ án do các thiếu niên chưa đủ 18 tuổi thực hiện từ sự bộc phát sau vài phút bàn bạc.

Cụ thể như vụ cướp xảy ra đêm 16/7 tại khu vực ngã tư Đình Trám (phường Nếnh). Một nhóm 5 thanh, thiếu niên (trong đó có đối tượng mới 15 tuổi) khi đang ngồi uống nước tại hồ My Điền 1 đã rủ nhau "đi lượn, thấy xe nào không biển thì đánh cướp". Cả nhóm quay về lấy đinh ba, kiếm tự chế rồi truy đuổi 3 thanh niên đi đường. Khi các nạn nhân ngã xe gần đường sắt, các đối tượng dùng kiếm chém bị thương nạn nhân, cướp chiếc xe mô tô mang đi bán với giá 3 triệu đồng để lấy tiền tiêu.

Cũng với kịch bản tụ tập đêm khuya, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 7/8, tại Khu đô thị Sing Garden (Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn), nhóm của Nguyễn Khôi Ng (sinh năm 2009, quê Nghệ An) cùng 4 đối tượng khác chở nhau trên xe máy, mang theo đinh ba đuổi đánh, chọc vào đuôi xe của hai thanh niên đi đường làm xe ngã đổ. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng đã mang chiếc xe trị giá khoảng 21 triệu đồng về nhà cất giấu.

Hay như vụ việc xảy ra tại xã Xuân Cẩm. Đêm 16/7, nhóm của Nguyễn Ngọc Ph, Nguyễn Quang L, Nguyễn Duy L (đều sinh năm 2010 - 2011, là các đối tượng đã bỏ học) ngồi chơi tại gốc cây si trong thôn. Thấy người đi xe máy qua, cả nhóm liền rủ nhau đuổi theo để cướp. Đuổi mất dấu người đầu tiên, nhóm này tiếp tục áp sát, chặn đầu xe của hai thiếu nữ đi ngược chiều, ra tay tát, đánh và đẩy nạn nhân để cướp chiếc Honda Wave rồi tháo biển số vứt đi.

Đáng lo ngại, ngay cả ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, hành vi vi phạm cũng xuất hiện. Tối 6/8, tại nhà văn hóa thôn Kim Phượng (xã Tân Yên), ba thiếu niên 14 tuổi thấy một bé trai đeo dây chuyền bạc đã bàn nhau áp sát giật dây chuyền đem bán lấy 360.000 đồng để mua cơm ăn và thuê nhà nghỉ ngủ.

Thống kê của cơ quan công an, trong số 161 bị can tham gia các vụ cướp tài sản 9 tháng qua có 117 đối tượng dưới 18 tuổi; ở tội cướp giật tài sản có 10/19 bị can dưới 18 tuổi. Liên quan các vụ cướp có một số đối tượng ở độ tuổi từ 12 đến 14.

Phối hợp phòng ngừa

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ cướp do thanh, thiếu niên thực hiện đều khởi nguồn từ những nhóm bạn quen biết, bỏ học, thường xuyên tụ tập lêu lổng. Ban đầu chỉ là đi chơi đêm nhưng khi một đối tượng nảy sinh ý định cướp, những em còn lại do tâm lý hiếu thắng, muốn thể hiện hoặc sợ bị “cho ra khỏi nhóm” nên nhanh chóng hưởng ứng, trở thành đồng phạm. Nhiều em trong số này có nhận thức pháp luật hạn chế. Các em nghĩ đơn giản rằng mình không trực tiếp cầm dao chém, không trực tiếp tháo dây chuyền hay chỉ đứng ngoài cảnh giới, điều khiển xe là không phạm tội. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, mọi hành vi phân công, giúp sức, thu gom tài sản hay tham gia truy đuổi đều bị xử lý nghiêm với vai trò đồng phạm tội cướp, cướp giật tài sản.

Thống kê của cơ quan công an, trong số 161 bị can về tội cướp tài sản thời gian qua có tới 117 bị can dưới 18 tuổi; ở tội cướp giật tài sản có 10/19 bị can dưới 18 tuổi. Liên quan các vụ cướp có một số đối tượng ở độ tuổi từ 12 đến 14.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm xâm phạm sở hữu trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, Thượng tá Tạ Ngọc Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: “Thời gian tới, cùng với việc tập trung điều tra, khám phá án, xử lý nghiêm các đối tượng, nhất là những kẻ khởi xướng, cầm đầu, đơn vị tiếp tục tham mưu Công an thành phố duy trì các tổ công tác 141, tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu vực vắng người qua lại. Yêu cầu công an phường, xã đẩy mạnh "nắm người, nắm nhóm", quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật”.

Theo Thượng tá Dũng, xử lý nghiêm là cần thiết nhưng để ngăn ngừa tội phạm cướp tài sản trong thanh, thiếu niên, vai trò của gia đình và nhà trường rất quan trọng. Quá trình điều tra cho thấy, không ít đối tượng liên quan các vụ án do gia đình buông lỏng quản lý, cho con đi chơi qua đêm, sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi; có em đã bỏ học nhưng không được quan tâm giáo dục kịp thời. Vì thế, gia đình phải quan tâm giám sát giờ giấc, các mối quan hệ và việc sử dụng xe máy của con em; khi phát hiện biểu hiện tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí hoặc có tài sản bất minh cần kịp thời nhắc nhở, phối hợp với công an cơ sở để giáo dục, ngăn ngừa.

Trong các vụ án, còn không ít đối tượng từ địa bàn khác đến hoạt động, do đó cần phối hợp giữa công an các địa bàn giáp ranh để quản lý đối tượng. Đồng thời, công an cơ sở tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, quán internet đêm - nơi các nhóm thanh, thiếu niên lang thang thường chọn làm điểm dừng chân. Bên cạnh đó, nhà trường và các đoàn thể cần đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật bằng các vụ án thực tế, giúp các em nhận thức rõ hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi vi phạm và vai trò đồng phạm để tự phòng tránh.