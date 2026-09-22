Màn so găng đầu tiên trên thế giới giữa con người và robot trong lồng sắt

Một màn so găng độc đáo do công ty giải trí robot REK tổ chức tại thành phố San Francisco (Mỹ) vừa qua đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng thế giới.

Trong trận đấu này, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Mỹ Frankie LaPenna đã bước vào lồng bát giác để trực tiếp đối đầu với một con robot hình người (humanoid) T-800 cao khoảng 1,8 m. Ban tổ chức REK khẳng định đây là cuộc so găng chính thức đầu tiên được ghi nhận rộng rãi giữa người thật và một robot hình người kích thước lớn.

Video diễn biến màn so găng lịch sử giữa Frankie LaPenna và một humanoid T-800. Video: REK/X

Dù hình ảnh cỗ máy thi đấu gây liên tưởng đến các kịch bản trí tuệ nhân tạo nổi giận, bản chất kỹ thuật của cuộc so găng lại hoàn toàn khác. Humanoid tham gia trận đấu không hề tự đưa ra các quyết định tấn công hay chiến thuật trong lồng sắt. Mọi cú đấm và đòn đá đều do một người vận hành ở hậu trường điều khiển từ xa thông qua kính thực tế ảo cùng tay cầm chuyên dụng.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên robot chỉ đảm nhận nhiệm vụ duy nhất là giữ thăng bằng và ổn định tư thế cho cỗ máy trong suốt quá trình di chuyển. Dẫu vậy, với thiết kế cơ khí có lực mô men xoắn ở các khớp đạt tới 450 Nm, cỗ máy vẫn sở hữu sức mạnh vật lý đủ để đánh ngã một người trưởng thành.

Sau khi đoạn video ngắn ghi lại sự kiện được lan truyền, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người xem hoài nghi về tính thực tế của trận đấu khi cho rằng Frankie LaPenna có thể đã chủ động nương tay hoặc giả vờ ngã để tạo hiệu ứng giải trí cho video.

Dù vậy, không ít khán giả bày tỏ sự tò mò về khả năng các võ sĩ chuyên nghiệp sẽ thi đấu ra sao trước robot, đồng thời dự đoán việc người thật giao đấu với máy móc có thể sẽ sớm trở thành một phần của các giải đấu võ thuật đối kháng chuyên nghiệp trong tương lai.