An Giang tập trung khắc phục tồn tại về IUU

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là quản lý chặt đội tàu, nhất là tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và nhóm tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU.

Các địa phương có tàu cá phải xác định cụ thể vị trí neo đậu, phân công tổ chức, cá nhân theo dõi từng tàu, không để tàu cá không đủ điều kiện ra biển khai thác. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đối khớp và cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá trên VNFishbase, bảo đảm thống nhất thông tin về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, đánh dấu tàu và thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông cùng chính quyền địa phương tuyên truyền IUU cho ngư dân xã Kiên Lương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, ra vào cảng; duy trì giám sát 24/7 qua hệ thống VMS, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Đối với nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ông Ngô Công Thức đề nghị lực lượng chức năng Trung ương, nòng cốt là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp trao đổi thông tin để ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Về truy xuất nguồn gốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thu nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải; thực hiện xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và cập nhật đầy đủ hồ sơ trên hệ thống eCDT.

Hồ sơ, số liệu về tàu cá, sản lượng bốc dỡ, nhật ký khai thác và chứng nhận nguồn gốc phải được rà soát, đối chiếu, bảo đảm thống nhất, đầy đủ để phục vụ khi Đoàn Thanh tra EC yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn phát biểu về kết quả thực hiện khắc phục thẻ vàng IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh rà soát từng vụ việc chưa xử lý dứt điểm, xác định nội dung còn thiếu, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tăng cường điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, không để kéo dài; phân công cụ thể trách nhiệm đến từng tổ chức, cá nhân, bảo đảm từng tàu cá, từng vụ việc và từng dữ liệu đều có đầu mối theo dõi, xử lý.

Sở Văn hóa và Thể thao được đề nghị chủ trì phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cùng các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU, tập trung trực tiếp đến chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân và doanh nghiệp, nhất là những trường hợp có nguy cơ cao vi phạm.

Tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đối với những tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 22/9, toàn tỉnh có 10.906/10.906 tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ thông tin trên VNFishbase. Có 3.537/3.545 tàu cá tham gia khai thác hải sản đã lắp đặt VMS; 8 tàu chưa lắp đặt đều không tham gia hoạt động khai thác và được địa phương theo dõi, quản lý.

Các lực lượng đã kiểm soát 12.440 lượt tàu cá cập, rời cảng; 100% tàu cá ra, vào cảng được khai báo qua eCDT.