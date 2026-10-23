Hai mùa “gieo hạt”

Mỗi đảng viên được phân công phụ trách một khu vực, một nhóm hộ, gắn với những phần việc cụ thể. Qua những lần xuống hộ, cùng người dân giải quyết công việc, những gương mặt tích cực dần được nhận diện: Người làm kinh tế giỏi, người năng nổ trong phong trào, người có uy tín, những thanh niên trở về quê lập nghiệp. “Vào Đảng không phải chỉ là đi sinh hoạt, họp hành. Điều quan trọng là đảng viên phải biết mình đang ở đâu, người dân cần gì và mình có thể làm gì?”, chị Phấy bộc bạch.

Từ câu chuyện ấy, có thể thấy nguồn phát triển đảng nhiều khi không sẵn trong một danh sách mà được tìm ra từ những công việc cụ thể, từ quá trình cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân và kiên trì theo dõi sự trưởng thành của từng người. Đó cũng là “bài toán” rộng hơn mà công tác phát triển đảng viên ở Lào Cai phải giải sau một năm nhiều biến động.

Năm 2025, sau khi Lào Cai và Yên Bái hợp nhất, đến ngày 31/8, toàn tỉnh mới đạt hơn 48% kế hoạch phát triển đảng viên. Trong khi đó, các cấp ủy phải tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường mới và ổn định tổ chức ở cơ sở.

Thực tế ấy cho thấy rõ một điểm nghẽn: ở một số nơi, việc tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức. Ông Ngô Hữu Quý - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, có nơi chưa dành đủ thời gian phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; có lúc phát triển đảng viên được nhìn như một chỉ tiêu cần hoàn thành hơn là quá trình phải chuẩn bị từ sớm. Khi nguồn phát triển đảng chưa được tạo dựng, đến thời điểm cần kết nạp mới bắt đầu tìm kiếm thì rất khó có kết quả bền vững.

Từ nhận diện đó, cách làm được điều chỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, nắm tình hình tại cơ sở; kiểm tra nguồn phát triển đảng, tiến độ bồi dưỡng, việc thẩm tra, xác minh hồ sơ và những trường hợp còn vướng mắc. Việc theo dõi được cụ thể hóa đến từng tổ chức đảng, từng quần chúng.

Sự thay đổi bắt đầu từ việc nhìn thẳng vào những hạn chế để tìm cách làm phù hợp hơn. Ở cơ sở, điều đó thể hiện trước hết ở cách các cấp ủy trực tiếp tìm và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng.

Tại xã Liên Sơn, những buổi làm việc của Thường trực Đảng ủy với các chi bộ thôn diễn ra ngay tại cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã - Vũ Đức Trung cùng cán bộ phụ trách rà lại danh sách quần chúng được giới thiệu, hỏi kỹ từng trường hợp: Đang làm gì, có thường xuyên ở địa phương không, đã tham gia phong trào nào, còn điểm gì cần tiếp tục rèn luyện? Tôi để ý cách ông Trung dừng lại khá lâu ở một vài cái tên. Không phải để xem danh sách đã đủ hay chưa, mà để biết những người ấy đang ở đâu trong quá trình phấn đấu.

Thanh niên ở Liên Sơn học xong phổ thông thường rời quê đi học, đi làm, khiến nguồn đảng viên trẻ tại chỗ ngày càng mỏng. Vì vậy, Đảng ủy xã phải mở rộng đối tượng rà soát, chú ý cả những người trong độ tuổi 30 - 40, nhất là phụ nữ có việc làm, có uy tín, tích cực tham gia hoạt động ở cơ sở.

Kết quả, trong 15 đảng viên mới được kết nạp trong quý II năm nay, có 08 người từ nguồn của Hội Phụ nữ. Sau buổi làm việc, ông Trung tiếp tục trao đổi với cán bộ thôn về một số trường hợp cụ thể.

Tạo nguồn, ở cách làm này, không phải giao xuống rồi chờ báo cáo; cấp ủy phải trực tiếp nắm, trực tiếp kiểm tra và cùng cơ sở tháo gỡ từng vướng mắc.

Ở xã Thượng Bằng La, những buổi làm việc với các chi bộ thôn cũng thường kéo dài hơn dự kiến. Bí thư Đảng ủy xã - Bùi Thị Doan không chỉ nghe báo cáo kết quả mà còn hỏi đến từng nguồn: Quần chúng nào đang được theo dõi, đã được phân công ai giúp đỡ, tham gia phong trào gì, nhận thức về Đảng đến đâu?

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi từng chi bộ. Cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, cùng chi bộ rà soát quần chúng, xác định những người cần bồi dưỡng, gắn tạo nguồn với các phong trào và nhiệm vụ chính trị. Mỗi nguồn có người theo dõi, có thời gian bồi dưỡng, có trách nhiệm của chi bộ.

Đến hết tháng 6/2026, xã Thượng Bằng La hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên cả năm; đến ngày 30/9, kết quả đạt 150% kế hoạch. Những con số ấy cho thấy khi nguồn được theo dõi từ sớm và gắn với trách nhiệm cụ thể, việc kết nạp không còn là câu chuyện chạy theo thời điểm.

Mỗi địa bàn có một đặc điểm riêng, vì thế cách tìm nguồn cũng không thể giống nhau. Tằng Loỏng vừa có các thôn, vừa có nhà máy, cơ sở sản xuất, vì thế, Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Quang Úy đi sâu vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và chi bộ để kiểm tra chất lượng tạo nguồn.

Trong các buổi làm việc, ông yêu cầu cán bộ nói rõ quần chúng được giới thiệu đang tham gia công việc gì, đã được thử thách ra sao? Theo ông, muốn tìm quần chúng ưu tú phải nhìn vào hoạt động thực tế của họ. “Không thể làm theo kiểu “nhặt chộp”, ông Úy nêu quan điểm.

Người được giới thiệu phải được thử thách trong công việc, rèn luyện trong thực tiễn và bồi dưỡng để nhận thức rõ hơn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ở xã Hạnh Phúc, việc tìm nguồn cũng bắt đầu từ những công việc đang diễn ra ở thôn. Trong các cuộc gặp cán bộ thôn, đoàn thể và người dân, Phó Bí thư Đảng ủy xã - Dương Phương Thảo tìm hiểu những hộ sản xuất hiệu quả, những người tích cực tham gia công việc chung, những cán bộ đoàn thể trẻ có khả năng tập hợp quần chúng.

Có những cái tên được nhắc đến không phải vì đã nằm trong danh sách tạo nguồn, mà bởi họ đang làm tốt một việc cụ thể ở thôn. Từ đó, cấp ủy giao chi bộ theo dõi, phân công đảng viên giúp đỡ, tạo điều kiện để quần chúng được rèn luyện qua công việc.

Đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã đạt trên 105% kế hoạch kết nạp đảng viên mới. Hai năm liên tiếp hoàn thành kế hoạch trước thời hạn cho thấy công tác phát triển đảng đang được đưa gần hơn với từng chi bộ, thôn bản, trường học, cơ quan, đơn vị và khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

"Gieo hạt" không phải là việc hôm nay làm, ngày mai đã có thể nhìn thấy một mùa cây. Có hạt giống cần được chăm sóc qua nhiều tháng, có mầm cây chỉ bật lên khi gặp đúng điều kiện. Công tác phát triển đảng cũng vậy.

Hai mùa “gieo hạt” đã đi qua, để lại phía sau không chỉ những con số về đảng viên mới, mà quan trọng hơn là một cách nhìn khác về nguồn: chủ động hơn, gần dân hơn và kiên trì hơn.

Bởi khi việc tạo nguồn được bắt đầu từ sớm, được bồi dưỡng bằng trách nhiệm của từng tổ chức, từng cán bộ, từng đảng viên, thì ngày những “hạt giống” ấy trưởng thành sẽ không còn là điều phải chờ đợi.