Từ ngày 1/11/2026: Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 0%

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 0% được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Cụ thể, Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Đáng chú ý, Nghị quyết của Chính phủ quy định, trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.