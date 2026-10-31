Lãi gần 25.000 tỷ đồng, BSR chi bao nhiêu tiền mua phần mềm?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, ghi nhận doanh thu thuần quý III đạt 59.580,6 tỷ đồng, tăng 68,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý đạt 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần mức 908,6 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp thu về 164.216,5 tỷ đồng doanh thu thuần và 24.901,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 11,5 lần cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 9 tháng ở mức 4.970 đồng, trong khi 9 tháng năm 2025 chỉ đạt 373 đồng.

Đối lập với kết quả kinh doanh tăng vọt, các bảng thuyết minh về phần mềm, bản quyền công nghệ, máy móc và quỹ phát triển khoa học công nghệ cho thấy nhịp đầu tư cho hạ tầng số tại doanh nghiệp vẫn ở mức khiêm tốn so với quy mô lợi nhuận.

Phần mềm, bản quyền công nghệ gần chạm ngưỡng hết khấu hao

Tại ngày 30/9/2026, nguyên giá phần mềm máy tính của BSR ở mức 549,1 tỷ đồng, trong đó giá trị hao mòn lũy kế lên tới 503,9 tỷ đồng, tương đương 91,8%. Giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm chỉ 45,2 tỷ đồng, giảm từ 62,7 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong 9 tháng, doanh nghiệp mua thêm phần mềm trị giá 3,85 tỷ đồng, đồng thời thanh lý nhóm phần mềm có nguyên giá 4,18 tỷ đồng. Chi phí khấu hao phần mềm cùng kỳ ở mức 20,8 tỷ đồng, nghĩa là khoản đầu tư mới chưa bằng 1/5 phần giá trị hao mòn đi trong kỳ. Theo chính sách kế toán của doanh nghiệp, phần mềm máy tính có thời gian khấu hao 3 năm.

Nhóm bản quyền, bằng sáng chế có nguyên giá 438,6 tỷ đồng và không phát sinh khoản mua mới nào trong 9 tháng. Giá trị còn lại của nhóm tài sản trí tuệ chỉ còn 56,7 tỷ đồng, tức 87,1% nguyên giá đã khấu hao.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2026 của BSR đạt 24.901,7 tỷ đồng, gấp hơn 11,5 lần cùng kỳ. Ảnh chụp BCTC

Ở mảng thiết bị, máy móc có nguyên giá 39.290 tỷ đồng nhưng giá trị hao mòn lũy kế lên tới 31.991,8 tỷ đồng, tương ứng 81,4%. Theo Quyết định 952/QĐ-TTg, doanh nghiệp trích khấu hao thiết bị chính của Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong thời gian tối đa 20 năm. Khoản mua sắm máy móc mới trong 9 tháng đạt 262,2 tỷ đồng.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nguồn vốn doanh nghiệp trích từ thu nhập tính thuế để phục vụ đổi mới công nghệ, có số dư 844 tỷ đồng tại cuối quý III. So với mức 856,4 tỷ đồng đầu năm, số dư quỹ chỉ giảm khoảng 12,4 tỷ đồng sau 9 tháng. Doanh nghiệp hiện duy trì Trung tâm đổi mới sáng tạo BSR như một trong 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Giao dịch tự động hóa mỏng, nhiều khoản mục tồn đọng chưa xử lý

Trong danh sách bên liên quan, Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho BSR trị giá 5,89 tỷ đồng trong 9 tháng, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh. Con số chưa tới 0,01% tổng giá trị mua từ các bên liên quan, vốn ở mức 66.206,8 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi nhận khoản tiền gửi 2.735,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại, Chi nhánh Quảng Ngãi (trước đây là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương) đang tạm dừng giao dịch. Giá trị dự phòng của nhóm tiền gửi có kỳ hạn bằng 0. Ban Tổng Giám đốc đánh giá khoản tiền gửi sẽ giao dịch trở lại khi Ngân hàng Nhà nước có quy định cụ thể.

Bảng cân đối xuất hiện khoản tài sản thiếu chờ xử lý 11,37 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ tiêu bằng 0. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng lên 677,9 tỷ đồng, gấp 5,2 lần đầu năm.

Phần mềm máy tính của BSR đã khấu hao 503,9 tỷ trên 549,1 tỷ đồng nguyên giá, khoản mua mới 9 tháng chỉ 3,85 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Thuyết minh nêu rõ cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần từ tháng 7/2018. Khoản phải thu về cổ phần hóa 6,2 tỷ đồng và khoản phải trả tiền bán cổ phần 5,83 tỷ đồng vẫn giữ nguyên số dư so với đầu năm.

Với Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung, đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở thủ tục phá sản từ ngày 27/5/2024, BSR đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản góp vốn 205,8 tỷ đồng. Dù vậy, giá trị hàng mua từ doanh nghiệp trong thủ tục phá sản đạt 50,4 tỷ đồng trong 9 tháng, so với 150 triệu đồng cùng kỳ, khoản phải trả cuối kỳ ở mức 37 tỷ đồng.

Trái với dòng chi cho phần mềm, dòng tiền đầu tư vào hạ tầng vật chất tăng mạnh. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định 9 tháng đạt 3.154,7 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Chi phí xây dựng dở dang của Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 2.137,7 tỷ đồng, kèm khoản trả trước 2.120,1 tỷ đồng cho China Chengda Engineering và 481,1 tỷ đồng cho Beijing Petrochemical Engineering, hai khoản đầu năm đều bằng 0.

Tại ngày 30/9/2026, BSR nắm giữ 56.892,8 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Khoản lãi tiền gửi 1.811,4 tỷ đồng sau 9 tháng gấp khoảng 40 lần giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm máy tính, ở mức 45,2 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 120.134,6 tỷ đồng, tăng 41,1% so với đầu năm.