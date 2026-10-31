Phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Lại, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nếnh.

Hội nhập là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và tăng cường gắn kết giữa người dân địa phương với người lao động nhập cư là yếu tố quan trọng để xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững. Với tinh thần đó, những năm qua, tổ dân phố Nam Ngạn luôn chú trọng chăm lo đời sống, hỗ trợ người lao động từ nơi khác đến hòa nhập với cộng đồng sở tại, nổi bật là mô hình “Nhà trọ thân thiện”.

Với các dãy trọ từ vài chục đến hàng trăm phòng, địa phương duy trì kết nối qua nhóm Zalo, kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật và quy định về nếp sống văn minh, giúp người lao động nâng cao ý thức chấp hành và gắn bó hơn với nơi cư trú.

Để người lao động vơi bớt cảm giác xa lạ, tổ dân phố thường xuyên vận động xã hội hóa, tổ chức hoạt động vui chơi, khuyến học, tặng quà cho con em công nhân vào dịp lễ, Tết; tổ chức bữa cơm “Tết sum vầy” tại khu nhà trọ. Những hoạt động cộng đồng này cũng là dịp để người dân giao lưu, chia sẻ, tăng cường sự thấu hiểu và tình đoàn kết.

Địa phương cũng khuyến khích người lao động tham gia các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ như bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ, dưỡng sinh... Nhiều người tạm trú lâu năm đã trở thành hạt nhân phong trào, đại diện tổ dân phố tham gia các hội thi văn nghệ, giải đấu thể thao của phường. Qua đó, người lao động không chỉ hòa nhập mà còn tích cực đóng góp xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền pháp luật, sự bình đẳng, tôn trọng, không phân biệt đối xử; chú trọng hòa giải tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, giữ gìn đoàn kết trong khu dân cư. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi cũng được người dân và người thuê trọ hưởng ứng, góp phần bảo đảm trật tự và không gian sinh hoạt chung.

Thực tế cho thấy, hội nhập đòi hỏi sự chủ động thích nghi, sẻ chia và trách nhiệm từ cả người dân sở tại lẫn người lao động nhập cư. Khi mọi người biết tôn trọng khác biệt, phát huy điểm chung và cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, cộng đồng sẽ ngày càng gắn bó. Đây chính là nền tảng để người lao động yên tâm lập nghiệp, gắn bó lâu dài và góp sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, phát triển bền vững.