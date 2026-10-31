Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm về 0%, giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

Theo Nghị quyết 45 năm 2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được giảm về 0%. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhiều loại thuế xăng dầu đã giảm. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thuế suất đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Trước đó, từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng cũng từng được giảm về 0% nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm 2026 thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về mức 0%.

Cùng với đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu hiện vẫn được áp dụng ở mức 0 đồng/lít. Các mặt hàng này cũng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách được kéo dài đến hết năm 2026.

Trên cơ sở mức thuế mới này, Bộ Công thương cũng đã điều chỉnh giảm giá xăng dầu từ 0h, ngày 1/11.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xuống 24.223 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III giảm 1.575 đồng/lít, xuống 24.159 đồng/lít.