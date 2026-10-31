Từ hôm nay, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng giảm về 0%

Xăng tiếp tục được áp thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đến hết tháng 3/2027. Ảnh: Phạm Thắng.

Ngày 31/10, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị quyết 45/2026 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng chính sách để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất với Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và E10 là 7%. Trước đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng từng được giảm về 0% từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026 nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Bên cạnh thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng dầu hiện còn được hưởng một số chính sách thuế khác.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu thuộc diện áp dụng được duy trì ở mức 0 đồng/lít. Đồng thời, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12.

Trước đó, sáng ngày 31/10, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại hội trường Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, nhất là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu lạm phát 4,5% được Quốc hội đặt ra.

Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế, phí đối với xăng dầu; tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Phó thủ tướng cũng cho biết để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đặt ra cho cả năm, từ đầu năm, Chính phủ đã phải dành trên 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế phí cho xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm sẽ tiếp tục dành ra khoảng 4.000 tỷ đồng để đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng từ 7% về 0%.

“Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% từ nay đến hết 31/3/2027”, Phó thủ tướng nói.

Việc thực hiện đồng thời hai giải pháp này sẽ tạo dư địa giảm 0,07 điểm % để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách quản lý giá, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp.