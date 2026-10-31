Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm giao thông phát hiện qua dữ liệu

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, mục tiêu đến năm 2028 là hình thành, đưa vào vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu 2 cấp, gồm 1 trung tâm cấp quốc gia và 34 trung tâm cấp tỉnh, kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống camera giám sát được triển khai trên 100% tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, sử dụng ổn định, đồng thời mở rộng trên một số tuyến giao thông trọng điểm và tại các địa phương theo lộ trình của đề án.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông và dữ liệu giao thông trọng yếu; xử lý ít nhất 90% vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông bằng phương thức điện tử; giảm tối thiểu 50% thời gian phát hiện và điều phối xử lý sự cố, tai nạn giao thông so với trước khi triển khai đề án; phấn đấu hệ thống đạt độ sẵn sàng ít nhất 99,5%, đồng thời hoàn thiện nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: Chính phủ

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ xác định việc triển khai đề án là nhiệm vụ mới, có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn gây tổn thất lớn về tính mạng, sức khỏe người dân, để lại những hệ lụy lâu dài đối với nhiều gia đình và toàn xã hội.

Việc ứng dụng dữ liệu và AI trong quản trị giao thông được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo vệ tính mạng người dân và giảm chi phí xã hội. Đồng thời, hệ thống được xây dựng theo đề án hướng tới trở thành một cấu phần nòng cốt của hạ tầng số quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh Việt Nam văn minh, hiện đại.

Để đề án nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thực chất, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công an giữ vai trò đầu mối, chủ trì xây dựng lộ trình thực hiện, lượng hóa mục tiêu, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị thuộc bộ và phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đối với cơ chế đầu tư công đặc biệt hoặc trình tự, thủ tục đầu tư công khẩn cấp, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, xác định những dự án đủ điều kiện áp dụng để triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn, hướng dẫn rõ cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách để triển khai đề án. Việc áp dụng các cơ chế đầu tư đặc thù phải bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ liên quan hoàn thiện khung pháp lý, các quy định và chế tài xử lý những hành vi vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống dữ liệu, bảo đảm việc xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu thống nhất mô hình, kiến trúc, dữ liệu và công nghệ ngay từ đầu, bảo đảm hệ thống từ trung tâm cấp quốc gia thuộc Bộ Công an đến các trung tâm cấp tỉnh được triển khai đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông, việc xây dựng 1 trung tâm cấp quốc gia hiện đại sẽ không đáp ứng được mục tiêu của đề án nếu hệ thống tại các địa phương không tương thích, không kết nối được theo kiến trúc chung. Do đó, ông yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu tư xong mới tính đến kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu rồi mới tính đến chia sẻ hoặc mua sắm thiết bị thiếu tính tương thích.