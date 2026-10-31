Thợ khai thác mủ cao su với nhiểu sáng kiến được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội

Chị Cao Thị Hạnh, thợ khai thác mủ cao su ở Đội 16, Công ty 74, Binh đoàn 15

Bền bỉ với nghề, trách nhiệm với tập thể

Nghề khai thác mủ cao su có những đặc thù riêng, đòi hỏi người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời, cả ban ngày lẫn ban đêm. Thời gian làm việc phụ thuộc vào điều kiện thời tiết từng mùa, công việc vất vả, yêu cầu ở người thợ sự kiên trì, tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm cao.

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết người thợ phải có niềm đam mê và tình yêu với nghề. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, không ngừng rèn luyện tay nghề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - chị Cao Thị Hạnh bộc bạch.

Chị Cao Thị Hạnh (bên trái) luôn sẵn sàng hướng dẫn quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su cho người lao động cùng đơn vị.

Trong lao động sản xuất, chị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" do Đoàn Kinh tế quốc phòng 74 phát động. Khi tham gia các hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su ở các cấp, chị đều đạt giải cao. Những kết quả đó không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên và sự tận tụy với công việc của người thợ cạo mủ.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, là hội viên Chi hội Phụ nữ Đội 16, chị Hạnh luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của tổ chức quần chúng. Chị tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Hội Phụ nữ Đoàn Kinh tế quốc phòng 74 triển khai, nổi bật là phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị cũng hưởng ứng phong trào "Phụ nữ Quân đội bản lĩnh - trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới", giai đoạn 2025-2030.

Chị Cao Thị Hạnh luôn quan sát, tìm tòi những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả lao động

Trong công tác và cuộc sống, chị quan tâm vun đắp tình đoàn kết trong đơn vị, thôn làng; sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ đồng nghiệp vượt qua khó khăn. "Với những người thợ cùng nghề, tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su, trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất và cả cách chăm sóc, nuôi dạy con cái. Từ đó, mối quan hệ giữa các hội viên trong Đội ngày càng gắn bó, thấu hiểu nhau hơn" - chị Cao Thị Hạnh tâm sự.

Sáng kiến từ thực tiễn lao động

Không bằng lòng với cách làm quen thuộc, chị Cao Thị Hạnh đã quan sát, tìm tòi những giải pháp phù hợp để công việc thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả lao động. Nhiều sáng kiến của chị xuất phát từ chính những vướng mắc thường ngày của người thợ khai thác mủ cao su, sau đó được nghiên cứu, áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Một trong những sáng kiến giản dị nhưng hữu ích của chị là "Sử dụng can nhựa tái chế làm giỏ đựng mủ dây, mủ tạp". Chị cho biết, xuất phát từ thực tế sử dụng các loại giỏ bằng sắt, inox trong quá trình khai thác mủ, nhận thấy có thể tận dụng những chiếc can nhựa đã qua sử dụng như can đựng dầu ăn, nước rửa chén hay nước sinh hoạt, để thay thế vật dụng truyền thống.

Theo chị Hạnh, cách làm này không phức tạp. Vì can nhựa sau khi sử dụng được cắt bỏ 1/3 phía trên, hoặc giữ lại phần này để làm nắp đậy. 2 khuy được tạo ở phần thân, cách miệng giỏ khoảng 5cm, để luồn dây đeo vào thắt lưng. Phần đáy có thể đục những lỗ nhỏ giúp thoát nước, tránh nước đọng trong giỏ.

Nhờ thiết kế gọn nhẹ, dễ sử dụng, chiếc giỏ tự chế giúp người lao động thuận tiện hơn khi làm việc, hạn chế mủ cao su dính vào quần áo, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư và góp phần bảo vệ môi trường. Sáng kiến này cũng dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện lao động thực tế của nhiều công nhân.

Chị Cao Thị Hạnh còn tìm cách phát triển kinh tế gia đình.

Nếu sáng kiến tận dụng can nhựa giúp cải tiến dụng cụ lao động, thì sáng kiến "Dụng cụ hỗ trợ dập thiết kế miệng cạo dùng cho một người" lại xuất phát từ yêu cầu tổ chức công việc hiệu quả. Theo đặc thù nghề khai thác mủ cao su, trước khi bước vào mùa khai thác, người thợ phải thực hiện công đoạn thiết kế miệng cạo trên thân cây. Công việc này thông thường cần 2 người phối hợp: Một người giữ dập, người còn lại thực hiện thao tác vạch. Tuy nhiên, không phải thợ cạo nào cũng có người hỗ trợ. Nhiều người phải thuê nhân công hoặc đổi công cho nhau, vừa phát sinh chi phí, vừa ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Từ thực tế đó, chị Hạnh tìm cách cải tiến chiếc dập thiết kế do Công ty cấp, để một người vẫn có thể thao tác. Chị sử dụng 2 móc sắt, mỗi móc buộc thêm một đoạn dây chun rồi cố định vào dập. Khi thiết kế miệng cạo, 2 đầu móc được gài vào thân cây cao su, thay cho người giữ dập. Nhờ có dây chun đàn hồi, người thợ có thể điều chỉnh dụng cụ lên, xuống, co, giãn theo yêu cầu, bảo đảm thao tác thiết kế diễn ra thuận lợi.

Ưu điểm của dụng cụ này là kết cấu đơn giản, gọn nhẹ, linh hoạt, dễ chế tạo và sử dụng. Đến nay, sáng kiến của chị đã được nhiều thợ cạo áp dụng, góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhân công hỗ trợ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình chuẩn bị khai thác.

Không chỉ tìm tòi, cải tiến công cụ lao động, chị Cao Thị Hạnh cũng tích cực tham gia xây dựng mô hình tiết kiệm, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Qua quá trình công tác, chị nhận thấy nhiều chị em trong Chi hội Phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong đó một nguyên nhân quan trọng là thiếu nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

Chị Cao Thị Hạnh (bìa trái) được Thủ trưởng đơn vị trao tặng giải Nhất tại Hội thi thợ khai thác mủ cao su cấp đội, năm 2026.

Sau nhiều lần trao đổi, chị vận động chị em hưởng ứng thành lập các Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, tạo nguồn vốn cho hội viên vay luân phiên, không tính lãi. Tham gia mô hình, hàng tháng, mỗi hội viên đóng góp 500.000 đồng vào quỹ chung sau khi nhận lương. Những trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc gia đình có việc cấp bách thì được ưu tiên vay trước; số còn lại được phân bổ theo thứ tự bốc thăm. Khi có việc đột xuất, các thành viên có thể tự thỏa thuận đổi lượt cho nhau.

"Cách làm ở Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm được tổ chức linh hoạt, dựa trên tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận đã giúp chị em có thêm nguồn vốn giải quyết công việc gia đình, đầu tư sản xuất, từng bước cải thiện đời sống. Đặc biệt, mô hình còn góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết và tinh thần tương trợ giữa các hội viên" - chị Cao Thị Hạnh vui vẻ nói.

Từ những hoạt động ban đầu, mô hình đã được nhân rộng trong toàn Công ty. Đến nay, Công ty 74 đã thành lập được 84 Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, với tổng số vốn hơn 250 triệu đồng. Hằng năm, các Tổ, nhóm hỗ trợ hàng trăm lượt hội viên vay vốn. Nhiều chị đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. "Kết quả ấy cho thấy những giải pháp xuất phát từ nhu cầu thực tế, khi được tổ chức phù hợp và duy trì bằng tinh thần trách nhiệm, có thể tạo ra sự thiết thực, lâu dài, ổn định cho các gia đình hội viên" - chị Cao Thị Hạnh cho biết.

Xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

Bên cạnh công việc tại đơn vị và các hoạt động hội, chị Hạnh chú trọng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Chị chủ động sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc và cuộc sống riêng, giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, duy trì vườn rau xanh để cung cấp thực phẩm cho bữa ăn gia đình.

Nhờ sự cần cù, chịu khó và biết tổ chức sản xuất, gia đình chị hiện có hơn 1ha cao su đang trong thời kỳ kinh doanh và 2ha điều. Hằng năm, nguồn thu nhập ngoài tiền lương đạt trên 150 triệu đồng. Đây là điều kiện để gia đình chị chăm lo tốt hơn cho việc học tập, giáo dục con cái, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, chồng và các con chị luôn ý thức cùng vun đắp sự hòa thuận trong gia đình và khu dân cư.

Chị Cao Thị Hạnh bộc bạch: "Người thợ giỏi không chỉ là hoàn thành tốt phần việc của mình, mà còn biết chủ động tìm cách làm hay, giúp đồng nghiệp giảm bớt khó khăn, cùng tập thể tiến bộ. Cùng với đó là sự tận tụy trong công việc, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, sẽ tạo nên những dấu ấn riêng của mỗi nữ công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất biên giới tỉnh Gia Lai".

Chị Cao Thị Hạnh cùng chồng và các con chia sẻ việc gia đình.

Những nỗ lực bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng đáng trân trọng. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua toàn quân; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng của đơn vị các cấp.

Từ những sáng kiến nhỏ gắn với công việc hằng ngày, đến mô hình tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Cao Thị Hạnh đã góp phần lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vươn lên và tình đoàn kết gắn bó trong tập thể. Đó cũng là những giá trị thiết thực mà người nữ công nhân cạo mủ cao su đang bền bỉ vun đắp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, gia đình hạnh phúc và cuộc sống đầm ấm hơn.