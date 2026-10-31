Binance xác nhận mất khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số sau vụ tấn công mạng

Ngày 30/10/2026, sàn giao dịch tài sản mã hóa Binance công bố bản cập nhật thứ hai về sự cố an ninh nghiêm trọng khiến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số bị đánh cắp. Doanh nghiệp cho biết đã triển khai các biện pháp phong tỏa tài sản, củng cố hệ thống bảo mật và chuẩn bị nguồn lực tài chính để khắc phục hậu quả.

Theo thông báo chính thức, vụ xâm nhập xảy ra vào khoảng 20h05 ngày 29/10 theo giờ UTC, tương đương 3h05 ngày 30/10 theo giờ Việt Nam. Các đối tượng tấn công đã xâm nhập hệ thống ví nóng của Binance, thực hiện những giao dịch rút tài sản trái phép.

Binance xác định tổng giá trị tài sản bị đánh cắp ước tính khoảng 6,3 tỷ USD. Đây là con số do doanh nghiệp công bố trong quá trình điều tra, chưa phải kết quả kiểm toán hoặc xác minh độc lập cuối cùng.

Để hạn chế thiệt hại, Binance cho biết đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, các công ty phân tích blockchain, đơn vị phát hành token và đối tác trong ngành nhằm truy vết dòng tiền. Đến thời điểm công bố, khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đã bị phong tỏa trên chuỗi.

Tuy nhiên, việc phong tỏa không đồng nghĩa số tài sản trên đã được thu hồi và hoàn trả. Quá trình xác định quyền sở hữu, xử lý kỹ thuật và thu hồi vẫn đang được triển khai.

Binance công bố sự cố xâm nhập ví nóng gây thiệt hại khoảng 6,3 tỷ USD tài sản số. Ảnh minh họa: Forbes.

Về phương án khắc phục, Binance cam kết sử dụng Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (SAFU) cùng nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để bù đắp toàn bộ tổn thất phát sinh từ sự cố.

Nền tảng này cho biết đã dành hơn 6,34 tỷ USD nguồn lực công ty để xử lý hậu quả. Trong đó, khoảng 5 tỷ USD đã được nắm giữ dưới dạng những tài sản số tương ứng với các token bị đánh cắp, bao gồm USDC, USDT, BTC, ETH và BNB.

Theo Binance, lượng token được bổ sung hiện tương đương khoảng 80% giá trị tài sản bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp tiếp tục mua phần còn thiếu thông qua thị trường giao dịch và các kênh giao dịch thỏa thuận (OTC).

Đáng chú ý, tại thời điểm phát hành bản cập nhật thứ hai, Binance vẫn tạm dừng dịch vụ rút tài sản nhằm kiểm tra an ninh, khắc phục lỗ hổng và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống. Trong khi đó, hoạt động nạp tiền và những dịch vụ không bị ảnh hưởng vẫn được duy trì.

Binance đặt mục tiêu bắt đầu khôi phục dịch vụ rút tiền trong khoảng 34 giờ kể từ thời điểm thông báo, tùy thuộc kết quả kiểm tra bảo mật. Việc mở lại sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, không đồng nghĩa toàn bộ giao dịch rút tiền được khôi phục đồng thời.

Về nguyên nhân, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự cố có thể liên quan đến một máy tính bị chiếm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình điều tra tiếp theo phát hiện thêm những điểm xâm nhập khác. Binance khẳng định chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng của các ví bị rò rỉ.

Doanh nghiệp dự kiến công bố thêm kết quả điều tra kỹ thuật sau khi xác minh, đồng thời chuẩn bị báo cáo chi tiết về diễn biến vụ tấn công và các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Một nội dung quan trọng khác là kế hoạch công bố báo cáo bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves) vào ngày 2/11/2026, nhằm cung cấp thông tin về tài sản nền tảng nắm giữ và mức độ bảo đảm cho số dư người dùng.

Sự cố đặt ra vấn đề về kiểm soát quyền truy cập, quản lý ví nóng và khả năng duy trì thanh khoản của các sàn giao dịch tập trung. Đối với người dùng Việt Nam có tài sản trên Binance, việc theo dõi thông báo khôi phục dịch vụ rút tiền và kết quả xác minh dự trữ là những yếu tố cần quan tâm.

Đến thời điểm bản cập nhật thứ hai được công bố, Binance chưa cung cấp số lượng tài khoản tại Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp. Các thông tin về thiệt hại, tài sản phong tỏa và phương án bồi hoàn hiện chủ yếu dựa trên công bố của doanh nghiệp, cần tiếp tục được kiểm chứng khi có kết quả điều tra độc lập.