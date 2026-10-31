Hoàng Anh Gia Lai lãi hơn 2.600 tỷ nhờ xóa nợ lãi trái phiếu

Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.674 tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh: HNG.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần gần 1.909 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm hơn 8%, xuống còn khoảng 1.038 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 13% lên gần 871 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gần 566 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản lỗ khác hơn 78 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận trước thuế xuống còn gần 488 tỷ đồng.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai báo lãi sau thuế hơn 470 tỷ đồng trong quý III, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 4.948 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây tiếp tục đóng góp lớn nhất với hơn 4.153 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu bán hàng hóa đạt gần 535 tỷ đồng, giảm khoảng 47%; mảng bán vật nuôi mang về gần 225 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đạt hơn 2.674 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ chủ yếu đến từ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.534 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm theo thông báo của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Nhờ khoản thu này, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lợi nhuận khác hơn 1.433 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 102 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh, lợi nhuận thuần 9 tháng của doanh nghiệp đạt hơn 1.344 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ khoản thu nhập bất thường, thay vì sự cải thiện tương ứng của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong kỳ, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gia tăng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.

Tại thời điểm 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp đạt hơn 10.525 tỷ đồng, tăng gần 2.087 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, chi phí đầu tư trồng cà phê đạt gần 3.920 tỷ đồng, tăng 2.158 tỷ đồng với cuối năm 2025. Đây cũng là khoản mục có mức tăng lớn nhất trong cơ cấu đầu tư dở dang của doanh nghiệp.

Hiện, doanh nghiệp đang theo đuổi mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến cuối năm 2028. Riêng năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 7.000 ha, với nhu cầu vốn khoảng 5.300 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận hơn 5.664 tỷ đồng chi phí phát triển vườn cây ăn quả và khoảng 765 tỷ đồng tại các dự án chăn nuôi.