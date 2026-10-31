Áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng từ ngày 1/11

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Nghị quyết được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng các loại từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Cùng với đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế điều chỉnh thời gian áp dụng. Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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