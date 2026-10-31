Khí khô và LNG dẫn dắt đà tăng trưởng doanh thu của PV GAS trong quý 3

Ảnh minh họa: PV GAS.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 vừa công bố, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) đạt doanh thu thuần 39.708 tỷ đồng, tăng 11,26% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Giá vốn trong kỳ chỉ tăng khoảng 6% YoY, lên 33.490 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng tới 51,6% YoY, đạt 6.219 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của quý vì vậy được cải thiện, từ mức 11,49% của cùng kỳ lên mức 15,66%.

Không chỉ giá vốn tăng chậm, hai khoản chi phí vận hành chính cũng đi xuống dù doanh thu tăng. Chi phí bán hàng giảm từ 690 tỷ đồng cùng kỳ còn 521 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 526 tỷ đồng còn 354 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý 3 đạt 499,18 tỷ đồng, tăng 25,9% Yoy; trong khi chi phí tài chính ở mức 98 tỷ đồng, tăng nhẹ 14,6% YoY, gồm 65 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Nhờ biên lãi gộp mở rộng và chi phí được tiết giảm, PV GAS báo lãi sau thuế quý 3/2026 đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 74,86% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phần thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp chỉ ra hai nguyên nhân chính cho mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026. Thứ nhất là yếu tố giá, giá dầu Brent bình quân quý đạt 97 USD/thùng, cao hơn 28 USD/thùng so với mức 69 USD/thùng cùng kỳ.

Vì giá bán khí khô và LNG neo theo giá dầu, doanh thu trên mỗi đơn vị khí bán ra tăng theo khi giá dầu đi lên, trong khi chi phí khai thác, vận chuyển không tăng tương ứng.

Thứ hai là yếu tố sản lượng. Lượng khí khô và LNG tiêu thụ trong quý tăng 24% so với cùng kỳ. Bán được nhiều hơn với giá cao hơn khiến doanh thu quý tăng 11,26% nhưng giá vốn chỉ tăng khoảng 6% - chính chênh lệch này đưa biên lợi nhuận gộp lên mức 15,66% và lợi nhuận gộp tăng 51,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PV GAS đạt 120.977 tỷ đồng, tăng 32,29% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 13.595 tỷ đồng, tăng 33,49% YoY. Kết quả này đã vượt xa kế hoạch mà doanh nghiệp đặt ra cho cả năm.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 142.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 9.019 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 85% kế hoạch doanh thu và khoảng 151% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PV GAS ghi nhận 105.020 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản là khoản tiền và các khoản tương đương tiền, ở mức 15.541 tỷ đồng và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 35.270 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Nhờ lượng tiền gửi lớn, lãi tiền gửi, tiền cho vay của PV GAS trong 9 tháng đạt 1.116 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý 3/2026, tổng nguồn vốn của PV GAS đạt 105.020 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 30.402 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn 1.551 tỷ đồng và vay, nợ thuê tài chính dài hạn 2.710 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 74.618 tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 24.129,5 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển ở mức 32.804 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 15.975 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu GAS trên thị trường chứng khoán từ đầu năm 2026 đến nay.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GAS đóng cửa phiên 30/10/2026 ở mức 78.000 đồng, tăng 7,7% so với mức 72.400 đồng của phiên cuối năm 2025. Trước đó, cổ phiếu này từng lập đỉnh đóng cửa ở mức 128.700 đồng vào ngày 4/3/2026, rồi điều chỉnh về vùng giá hiện tại.