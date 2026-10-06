Hà Nội tăng tốc các dự án vành đai

Vành đai 1: Hoàn thiện những hạng mục cuối

Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thuộc Vành đai 1 đã thông xe kỹ thuật ngày 28-8-2026. Tuyến đường dài khoảng 2,274km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng. Sau khi thông xe kỹ thuật, công trường vẫn tiếp tục được duy trì để hoàn thiện những phần việc còn lại.

Phần đường bên phải, đoạn từ Láng Hạ đến Nguyễn Chí Thanh, cơ bản đã hoàn thành thảm mặt đường. Các đơn vị đang triển khai sơn kẻ đường, tổ chức giao thông, lắp đặt biển báo, phấn đấu hoàn thành thông xe toàn tuyến trước ngày 10-10.

Nhà thầu tiến hành thảm mặt đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Tuấn Lương.

Trong khi phần đường đã có diện mạo mới, hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh vẫn đang được tập trung thi công. Tại cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, các trụ T1 đến T6 đã hoàn thành; các hạng mục mố cầu, sàn giảm tải, tường chắn và dầm tiếp tục được triển khai. Với cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, các trụ T1 đến T5 đã hoàn thành, các mố cầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi. Dầm S4 đang là một trong những phần việc trên đường găng của công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, đến hết tháng 9-2026, khối lượng thực hiện của hai cầu đạt hơn 40%. Công trường được tổ chức trong điều kiện không gian thi công chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, đồng thời phải phối hợp với các công trình hạ tầng khác, trong đó có ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5.

Hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo kế hoạch, hai cầu vượt phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Năm 2026, dự án được bố trí 600 tỷ đồng vốn; đến ngày 30-9 đã giải ngân 403,72 tỷ đồng, đạt 67,29%.

Chặng cuối của dự án vẫn còn những vấn đề cần xử lý. Hai hợp đồng xây dựng cầu theo đơn giá cố định chịu tác động bởi thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài, trong khi giá nhân công, vật liệu và các yếu tố đầu vào biến động. Tại khu vực giữa Vành đai 1 và đường La Thành, vật liệu, phế thải sau phá dỡ có thời điểm tràn sang phạm vi thi công, ảnh hưởng đến tổ chức thi công và tiến độ hoàn thiện.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Vành đai 1 lúc này không chỉ là hoàn thành xây dựng, mà còn phải tổ chức giao thông, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao để đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ.

Vành đai 2,5: Chạy nước rút trước ngày 10-10

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Ngô Ngọc Vân, tuyến Vành đai 2,5 dài khoảng 19,41km, mặt cắt ngang từ 40 đến 50m. Sau thời gian dài gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đến tháng 5-2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung thi công. Mục tiêu hiện nay là phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp 10-10-2026.

Vành đai 2,5 phấn đấu thông xe kỹ thuật vào dịp 10-10-2026. Ảnh: PV.

Tại đoạn Lĩnh Nam - Vĩnh Hoàng dài hơn 1,1km, nhà thầu đã tăng từ 2 lên 5 mũi thi công, đồng thời tăng gấp đôi nhân lực. Một đội thi công ban đêm được bố trí để bù tiến độ do ảnh hưởng của mưa kéo dài hơn 10 ngày.

Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Olympia, đơn vị thi công, cho biết, có mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công tổ chức thi công đến đó. Các mũi thi công được tổ chức nối tiếp, từ hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện đến nền đường, mặt đường, vỉa hè và cây xanh.

Tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, máy móc, công nhân được huy động để hoàn thiện nền đường, mặt đường và các hạng mục phụ trợ. Nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa, các hạng mục vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh tiếp tục được triển khai. Một điểm nghẽn về bãi đổ thải cũng được tháo gỡ khi nhà thầu được cung cấp danh sách 81 vị trí tiếp nhận, tập kết đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng.

Theo Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố là động lực để cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ. Phường đang đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bảo đảm tiến độ thông xe ngày 10-10 và chất lượng công trình.

Tại các đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, hiện toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Các nhà thầu tập trung thi công hệ thống thoát nước, nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục kết cấu. Riêng đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi tổ chức 3 ca liên tục, khối lượng thi công đạt khoảng 70%.

Ở phía Tây Bắc, đoạn tuyến dài 582m qua phường Xuân Đỉnh đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật, tạo kết nối giữa khu đô thị Nam Thăng Long, khu đô thị Tây Hồ Tây và Khu Ngoại giao đoàn. Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông tiếp tục được hoàn thiện.

Những công trường Vành đai 2,5 đang cho thấy rõ sự chuyển động từ mặt bằng sang khối lượng xây dựng. Mục tiêu 10-10 đang được cụ thể hóa bằng từng mét đường, từng hạng mục hoàn thiện trên công trường.

Vành đai 3, Vành đai 4: Tăng tốc trên những chặng dài

Dự án Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh dài khoảng 14,9km, mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành. Tổng mức đầu tư 11.731 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến quý III-2027.

Đến ngày 2-10-2026, toàn dự án đã bàn giao 163,32/166,16ha mặt bằng, đạt 98,29%. Có 1.975 hộ đã nhận tiền và 242 hộ được nhận đất tái định cư. Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã giải ngân 1.819,831 tỷ đồng, đạt 92,75% kế hoạch vốn năm 2026.

Cùng với giải phóng mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được di chuyển để mở đường cho thi công tuyến chính. Hạng mục di chuyển kênh mương, đường ống nước sạch, điện trung hạ thế và hệ thống viễn thông đã khởi công ngày 1-10. Tuyến chính khởi công từ ngày 19-1-2026; nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cũng đã khởi công ngày 30-9.

Ban Quản lý dự án xác định tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi trên phần mặt bằng đã bàn giao, ưu tiên các hạng mục đường găng; khi cần thiết tăng ca, tăng kíp và kiểm soát sản lượng theo tuần, theo tháng.

Ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty Cổ phần Nhân Bình, cho biết nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc, nhân lực. Vật tư, vật liệu được nhập 24/24h nhằm đáp ứng yêu cầu thi công liên tục và bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Công trường thi công cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Quang Thái.

Trong khi đó, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang hình thành một công trường quy mô lớn. Riêng trên địa bàn Hà Nội, công tác thu hồi đất đã đạt 800,15/800,15ha; 10.345 ngôi mộ đã được di chuyển, 13/13 khu tái định cư hoàn thành. Các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV và 500kV đã được di chuyển.

Tại dự án thành phần 2.1 - xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội, 4 gói thầu xây lắp đang triển khai trên toàn tuyến. Khoảng 40/50,85km đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, giá trị sản lượng ước đạt 3.850/4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90%.

Với dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), 9/12 gói thầu xây lắp đã triển khai, tổ chức 43 mũi thi công. Các nhà thầu đang tập trung vào những hạng mục lớn, trong đó có cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và các đoạn tuyến, nút giao kết nối. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các cầu Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng trước APEC 2027.

Từ những mét đường cuối cùng của Vành đai 1 đến các công trường quy mô lớn của Vành đai 3, Vành đai 4, yêu cầu chung đang được đặt ra là tiến độ phải được kiểm đếm bằng khối lượng thực tế. Mặt bằng phải được chuyển thành công trường, vốn phải chuyển thành sản phẩm, còn những vướng mắc phát sinh phải được xử lý ngay để không làm đứt quãng nhịp thi công.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: PV.

Tại cuộc họp ngày 5-10 về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương bám sát công trường, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành”. Việc hoàn thành từng đoạn tuyến phải gắn với khả năng tổ chức giao thông thực tế. Theo đó, Sở Xây dựng phải rà soát, xây dựng phương án tổ chức giao thông cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các vị trí giao cắt giữa các địa bàn, xác định rõ đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý, không để xảy ra tình trạng địa bàn này chờ địa bàn khác. Với những nút giao đã nằm trong phạm vi dự án, cần rà soát lại hồ sơ thiết kế, thống nhất với Công an thành phố và Sở Xây dựng phương án tổ chức giao thông tạm thời khi đưa đoạn tuyến vào khai thác.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để xử lý kịp thời, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung; tiến độ thực hiện phải được kiểm đếm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Đây là yêu cầu xuyên suốt để các dự án vành đai từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khung của Thủ đô.