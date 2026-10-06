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Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/10 tại khu vực Kirti Nagar, Delhi và được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân là ông Dayanand Tangra, 79 tuổi và bà Kusum Tangra, 71 tuổi. Hai người được cho là đang đi bộ về nhà sau buổi đi bộ sáng thì gặp nạn.

Hình ảnh từ camera cho thấy cặp vợ chồng đang đi bộ bên lề đường. Phía sau họ, một chiếc Hyundai Creta thế hệ đầu tiên vừa rẽ từ một con đường nhỏ ra đường chính.

Chiếc SUV ban đầu di chuyển ở làn đường đối diện, nhưng sau đó bất ngờ chuyển hướng về phía cặp vợ chồng. Xe dường như tăng tốc trước khi lao thẳng vào hai người.

Nữ tài xế lái SUV Hyundai Creta tông cặp vợ chồng già rồi bỏ chạy.

Cú tông khiến ông Dayanand bị hất văng ra xa, trong khi bà Kusum ngã xuống gần một cột điện. Chiếc Creta dừng lại sau va chạm.

Nữ tài xế bước xuống xe và có lúc được nhìn thấy tìm cách hỗ trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, người này quay lại xe rồi rời khỏi hiện trường khi cặp vợ chồng vẫn đang bị thương.

Hai nạn nhân sau đó được đưa tới một bệnh viện tư để điều trị. Theo báo cáo, ông Dayanand bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, còn bà Kusum bị thương ở phần thân sau.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng vào cuộc. Phó Cảnh sát trưởng khu vực phía Tây Delhi Hareshwar V. Swami cho biết một vụ án liên quan đến hành vi lái xe liều lĩnh, gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc an toàn của người khác đã được đăng ký tại đồn cảnh sát Kirti Nagar theo Điều 281 của Luật Bharatiya Nyaya Sanhita.

Nữ tài xế được xác định là Navleen Kaur, 49 tuổi, đã bị bắt giữ. Chiếc Hyundai Creta liên quan đến vụ tai nạn cũng bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nguyên nhân khiến chiếc SUV bất ngờ đổi hướng vẫn chưa được xác định. Cảnh sát chưa công bố liệu nữ tài xế có bị phân tâm hay gặp một vấn đề nào khác trước khi xảy ra va chạm.

Đoạn video cũng cho thấy cặp vợ chồng đi bộ trên đường thay vì ở phía đối diện với chiều phương tiện đang di chuyển. Theo quy định an toàn dành cho người đi bộ tại Ấn Độ, khi không có vỉa hè, người đi bộ nên đi sát phía bên phải đường, quay mặt về phía các phương tiện đang tiến tới. Cách này giúp họ quan sát được xe từ hướng đối diện và có thêm thời gian phản ứng khi phát hiện nguy hiểm.

Dù vậy, việc nữ tài xế điều khiển xe bất ngờ lao về phía hai người, sau đó rời khỏi hiện trường khi nạn nhân bị thương đang cần trợ giúp, đang được cảnh sát điều tra.

Theo Cartoq